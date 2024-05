Lega Serie A insieme a Rai Cinema per il progetto: “Keep Racism Out”, Sarr testimonial della finale di Coppa Italia

Continuano i programmi della Lega Serie A che collabora con Rai Cinema ed è pronta all’ennesima grande iniziativa. Ecco tutti i dettagli.

Siamo ormai verso l’atto finale della stagione, le ultime due giornate di campionato dove verranno decretati gli ultimi verdetti e domani sera si terrà allo stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

Si tratta – visto lo scudetto già assegnato all’Inter – dell’ultimo trofeo italiano da assegnare nel corso di questa stagione e per l’occasione la Lega Serie A ha comunicato una bella quanto interessante iniziativa. Cinema e calcio uniti per la lotta alla Discriminazione, domani Seydou Sarr verrà presentato come testimonial del progetto ‘Keep Racism Out’.

Ancora una volta l’Italia vuole provare a dare un calcio al razzismo, fenomeno purtroppo dilagante degli stadi italiani e in generale di tutta Europa. Seydou Sarr è stato il protagonista del film ‘Io capitano’ di Matteo Garrone, candidato agli ultimi Oscar e vincitore di ben 7 David di Donatello.

Lega Serie A, bella iniziativa presentata durante Atalanta-Juve

A Seydou verrà affidata la coppa poco prima dell’inizio del match valido per la finale di Coppa Italia. Inoltre questa sarà l’occasione per mostrare il set di alcune riprese cinematografiche per il docu-film sull’inclusione e contro il razzismo, organizzato da Wonder Project con Rai Cinema e Serie A.

Negli ultimi mesi la Lega Serie A è molto attenta a questa problematica e sta lavorando attentamente per migliorare il prodotto. Questo documentario offre la possibilità di vedere la sofferenza e le difficoltà di questo mondo con gli occhi e una visione interna, Seydou Sarr è un attore in rampa di lancio e già in ‘Io capitano’ ha mostrato a tutti le sue qualità.

Insomma domani sarà l’occasione per vedere Juve-Atalanta, ma non solo. Fuori dal campo la lega Serie A e Rai Cinema coglieranno questa occasione per presentare a tutti questo nuovo progetto.