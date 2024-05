Inter, Oaktree nuova proprietà: come cambia il mercato estivo

Ora è ufficiale: Oaktree è la nuova proprietà dell’Inter. Inizio della nuova era e addio a Zhang. Massima attenzione alle prossime strategie di mercato in vista della sessione estiva

Oaktree è la nuova proprietà dell’Inter. Ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale. Cosa cambia in casa nerazzurra dopo l’addio di Zhang e l’arrivo de nuovo fondo? Il calciomercato nerazzurro non subirà variazioni di strategie e punterà l’indice su alcune cessioni per finanziare alcune operazioni in entrate. A tal proposito, attenzione alla posizione di Sanchez e Arnautovic, i quali potrebbero dire addio ai colori nerazzurri già nel corso delle prossime settimane. L’attaccante cileno, dopo l’arrivo di Taremi, potrebbe salutare Milano e abbracciare l’inizio di una nuova avventura lontano da Milano.

Non trovano conferme, invece, le indiscrezioni sul possibile addio di Arnautovic. Il piano di Marotta e Ausilio (confermatissimi dalla nuova proprietà) sarà quello di puntare a un parco offensivo composto da quattro attaccanti. Ecco perchè l’ex Bologna potrebbe guadagnarsi la riconferma al fianco di Lautaro Martinez, Thuram e il nuovo acquisto Taremi.

Discorso più complicato per Mkhitaryan: l’ex Roma potrebbe dire addio in caso di offerta irrinunciabile, lasciando spazio a Frattesi per il ruolo di mezz’ala titolare. Anche in questo caso, sono attese novità e dettagli nel corso delle prossime settimane. Il centrocampista armeno potrebbe restare all’Inter anche nella prossima stagione.

Oaktree nuova proprietà dell’Inter: si partirà dai rinnovi

Acquisti, cessioni, ma spazio anche al capitolo rinnovi. Marotta e Ausilio daranno priorità alle situazioni legate al futuro di Lautaro Martinez e a quello di Barella. L’attaccante argentino, come confermato dallo stesso numero 10 in prima persona, è ormai a un passo dal nuovo matrimonio con la compagine nerazzurra. Lautaro potrebbe mettere nero su bianco la sua conferma all’Inter già nel corso della prossima settimana.

Massimo ottimismo anche per la fumata bianca per il rinnovo di Barella. L’ex Cagliari ha già manifestato la sua volontà di restare all’Inter e a Milano nel corso della prossima stagione e del prossimo futuro. La nuova Inter sta già nascendo: priorità ai rinnovi poi affondo sul mercato per cercare di completare la rosa con alcuni innesti di valore e funzionali al progetto interista.