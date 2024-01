Mercato Inter, la verità su Sanchez e il retroscena Taremi

Il mercato dell’Inter non dovrebbe regalare clamorosi colpi di scena nel corso delle prossime settimane. Marotta e Ausilio potrebbero concentrare le loro attenzioni esclusivamente in vista della prossima sessione estiva. Occhio, però, ai possibili colpi di scena

L’Inter potrebbe chiudere il mercato di gennaio con il solo acquisto di Buchanan. Il nuovo esterno destro, pronto a dare una valida alternativa a Dumfries sulla fascia destra, potrebbe rappresentare l’unico investimento nerazzurro per quel che riguarda l’attuale sessione di mercato invernale. Nessuna corsa contro il tempo per nuovi acquisti, e nessuna trattativa forzata per cercare di completare una rosa già competitiva.

Occhio, però, alla situazione Sanchez. Difficilmente l’attaccante cileno lascerà Milano nell’attuale sessione di mercato invernale, ma non è escluso che l’ex Marsiglia possa valutare un addio immediato per cercare di conquistare un ruolo da protagonista e una maglia da titolare in vista della seconda parte della stagione. L’Inter, dal canto suo, difficilmente avvallerà il possibile addio del cileno.

Detto questo, in caso di addio a Sanchez, Marotta e Ausilio potrebbero correre ai ripari con una nuova soluzione low cost. Difficile, quasi impossibile, tentare un nuovo assalto a Taremi. L’attaccante del Porto, di fatto, potrebbe lasciare il club portoghese solamente in vista della prossima sessione estiva. L’Inter potrebbe tornare alla carica solamente in estate.

Mercato Inter, capitolo cessioni: Klaassen resta al 100%

Non solo Sanchez, riflessioni in corso anche sul capitolo Klaassen. L’ex centrocampista dell’Ajax, poco utilizzato da Simone Inzaghi in questa prima parte di stagione, difficilmente lascerà i nerazzurri nel corso dell’attuale sessione invernale. Come confermato dal tecnico dell’Inter, ci sarà bisogno di tutti nella fase calda del campionato e della stagione, ecco perchè Klaassen non si muoverà da Milan in questa sessione di mercato invernale.

Sul fronte acquisti, inoltre, il ritorno a pieno regime di Pavard stopperà sul nascere la rincorsa a un nuovo difensore. In vista dell’estate, invece, bisognerà valutare anche il futuro di Arnautovic, il quale potrebbe lasciare l’Inter dopo una sola stagione. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.