La Fiorentina perde ancora nel finale, è dramma per Italiano. In Grecia decide Al Kaabi

Da pochi minuti è terminata la finale di Conference League tra l’Olympiacos e la Fiorentina con il risultato di 1-0 a favore dei greci.

La prima occasione del match è dell’Olympiacos con il tiro di Podence respinto da Terracciano. All’8’. invece, è pericolosa la Fiorentina con il cross basso di Nico Gonzalez per Belotti che, però, viene anticipato da un bravissimo Retsos .Mentre un minuto dopo viene annullato il gol di Milenkovic per il fuorigioco di quest’ultimo su azione da calcio d’angolo.

Al 21’ arriva la grande occasione per la Fiorentina, ma Bonaventura spara in maniera debole e centrale nelle braccia di Tzolakis. Un minuto dopo, quest’ultimo è ancora bravissimo ad anticipare in uscita ancora Bonaventura. L’Olympiacos torna pericoloso al 25’ con un’azione da calcio d’angolo conclusasi con il colpo di testa sul primo di Podence: Terracciano si fa trovare pronto.

Il primo tempo si conclude con l’intervento di Tzolakis sulla sponda di Kouame: il pallone arriva a Nico Gonzalez che, però, non riesce ad impattare bene con la sfera. I primi venti minuti della seconda frazione di gara, di fatto, sono caratterizzati da un sostanziale equilibrio. La prima opportunità della ripresa, infatti, arriva al 66’ con il colpo di testa di Milenkovic su azione da corner terminato di poco a lato.

L’Olympiacos vince la Conference nei minuti finali tempi supplementari

Ma la ghiotta opportunità per gli uomini di Italiano arriva tre minuti con Kouame che, in maniera incredibile, cilecca il tiro da una posizione molto favorevole, aiutando così Tsolakis a respingere in calcio d’angolo. All’80’ si rifà vivo l’Olympiacos con la girata di testa di Iborra, su un calcio di punizione dalla destra, terminata di poco fuori.

L’ultima opportunità dei 90 minuti regolamentari è della squadra greca, ma El Kaabi non arriva per pochissimo ad impattare con la sfera su un’altra palla tagliata di André Horta. I tempi supplementari iniziano con un tiro insidioso dell’ex Jovetic ben respinto da Terracciano.

Al 110’, dopo una lunga azione insistita, cross basso dalla sinistra per Ikoné che tira di prima: respinge Tzolakis. Al 116’ arriva il gol del Olympiacos con il colpo di testa di El Kaabi che anticipa Ranieri e deposita in rete un cross dalla destra. La Fiorentina prova a riportare il risultato in parità con Ikoné, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa greca.

La gara termina al 125’ e l’Olympiacos può alzare al cielo la prima coppa europea per una squadra greca. Mentre la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo l’anno scorso, deve alzare ancora bandiera bianca in una finale.