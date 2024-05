Mercato Juventus, non solo Calafiori e Zirzkee: altro affare da 35 milioni

Il mercato della Juventus è pronto a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Dopo le conferme sul pressing per Calafiori e Zirkzee, nelle ultime ore starebbe avanzando anche un nuovo nome per il centrocampo

Calafiori primo obiettivo del mercato della Juve: è questa la scelta di Giuntoli in vista dell’imminente finestra di mercato estivo. Il centrale difensivo del Bologna, valutato circa 25 milioni dal club rossoblù, potrebbe vestire la maglia bianconera in vista della prossima stagione. Più freddi i contatti per Zirkzee, anche perchè la Juventus potrebbe prendere in considerazione l’affondo sul centravanti olandese solamente di fronte al pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Per il momento, Zirkzee non rappresenterà una priorità.

Occhio al nome a sorpresa per il centrocampo juventino, soprattutto dopo le eccessive richieste da parte dell’Atalanta per Koompeiners. Il centrocampista della Dea, infatti, ha una valutazione di circa 60 milioni di euro, e Giuntoli potrebbe tentare l’affondo solamente in caso di inserimento nell’affare di una contropartita tecnica: Huijsen e Soulè in cima alle possibili proposte. I due giovani bianconeri, di fatto, hanno una valutazione di circa 30 milioni di euro ciascuno.

Come detto, quindi, Giuntoli potrebbe dirottare le sue attenzioni su un nuovo centrocampista, il quale potrebbe rispondere al nome di Samardzic. Il giocatore dell’Udinese potrebbe lasciare i friulani di fronte a un’offerta da 35 milioni di euro complessivi.

Mercato Juventus, Samardzic alternativa a Koopmeiners

Samardzic, per il momento, rappresenterà il piano B di Giuntoli qualora Koopmeiners dovesse sfumare definitivamente. Anche in questo caso, però, il direttore sportivo della Juventus potrebbe decidere di inserire una contropartita tecnica nella trattativa. Occhio al nome di Miretti e a quello di Iling Junior. La Juve proverà a convincere l’Udinese per giocare al ribasso sulla valutazione del giocatore.

Attenzione anche al capitolo cessioni. Chiesa resta l’ago della bilancia delle strategie bianconere. Qualora la Juventus dovesse ricevere un’offerta irrinunciabile, non è escluso che Giuntoli e Thiago Motta possano prendere in seria considerazione l’idea di sacrificare l’esterno offensivo per rinvestire il ricavato su altri profili. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.