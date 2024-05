Acquisti Juventus 2024/2025: ecco la lista di Thiago Motta

La campagna acquisti della Juventus 2024/2025 prenderà il via analizzando inizialmente il capitolo cessioni. L’arrivo di Thiago Motta, da questo punto di vista, potrebbe rivoluzionare l’assetto tattico e alcune decisioni sul fronte mercato

Come cambierà la Juventus con l’arrivo di Thiago Motta? Come confermato dai colleghi di Sky Sport, l’attuale tecnico del Bologna lascerà il club rossoblù nel corso delle prossime settimane per abbracciare l’inizio di una nuova avventura sulla panchina dei bianconeri. Accordo ormai totale, con Thiago Motta pronto a mettere nero su bianco la firma su un contratto biennale con opzione sul terzo.

Quanto guadagnerà Thiago Motta alla Juventus? Secondo gli ultimi rumors, il tecnico italo-brasiliano percepirà circa 3,5 milioni di euro a stagione, ma sono attese comunicazione ufficiali sulla definitiva fumata bianca. Ritornando al capitolo mercato, Giuntoli aprirà le danze con il capitolo cessioni. Da valutare il futuro di Szczesny, il quale potrebbe lasciare Torino di fronte a un’offerta irrinunciabile. In questo caso, il direttore sportivo bianconero piomberà con forte decisione su Di Gregorio, attualmente in forza al Monza.

Da valutare anche il possibile sacrificio di Bremer, il quale potrebbe lasciare la Juventus di fronte a un’offerta da circa 60-70 milioni di euro. Stesso discorso per Vlahovic, sacrificabile per un’offerta superiore agli 80 milioni di euro. Ad oggi, però, la volontà della Juventus sarà quella di trattenere i suoi gioielli alla corte di Thiago Motta.

Acqusti Juventus 2024/2025: le novità su Koopmeiners e Calafiori

Piovono conferme sul possibile affondo della Juventus su Calafiori. Il centrale difensivo del Bologna rappresenterà il primo obiettivo del mercato bianconero in vista delle prossime settimane. 30 milioni la valutazione fatta dal Bologna, ma la sensazione è che l’affare possa concludersi sulla base di 25 milioni di euro. Attesa la definitiva fumata bianca dopo la fine della stagione e dopo gli ultimi dettagli sull’asse Torino-Bologna.

Discorso decisamente più complicato per quel che riguarda Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta, valutato circa 60 milioni di euro, difficilmente vestirà bianconero. Giuntoli ci proverà e non è escluso che il direttore sportivo possa inserire una contropartita tecnica per cercare di convincere la Dea ma, ad oggi, la pista resta decisamente fredda. Piacciono anche Ederson e Scamacca, ma non si riscontrano contatti ufficiali per questa seconda doppia operazione.