Marotta è il nuovo presidente dell’Inter: ecco il comunicato ufficiale

L’Inter ha deciso: Giuseppe Marotta diventa il nuovo Presidente del club nerazzurro. Ecco l’annuncio con il comunicato ufficiale.

Giuseppe Marotta è diventato il nuovo Presidente dell’Inter: comincia perciò una nuova era con Oaktree. Il club nerazzurro ha emanato pochi minuti fa il comunicato ufficiale: la notizia era nell’aria ma adesso è diventata anche ufficiale. Ecco come si compone anche il resto del CdA.

L’Inter ha scelto il suo nuovo Presidente: sarà Giuseppe Marotta, da questo momento in avanti, a ricoprire questo importante ruolo in casa nerazzurra.

Con un comunicato ufficiale, diffuso sui canali, la nuova proprietà ha reso noto anche come si compone da oggi in avanti il resto del Consiglio d’Amministrazione. Ecco cosa è stato dichiarato nella nota e le prime parole di Marotta nel suo nuovo ruolo di primo piano.

L’Inter ha deciso: Marotta è il nuovo Presidente

Nel comunicato ufficiale si legge: “F.C. Internazionale Milano S.p.A. (‘Inter’) annuncia oggi la proposta nomina di Giuseppe Marotta a nuovo Presidente e la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione della Società, che sarà confermata dall’Assemblea degli azionisti che si terrà a Milano in data odierna. Le nomine proposte fanno seguito al recente cambio di proprietà del Club”.

Questi i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione: Alejandro Cano come ‘Managing Director e Co-Head Europe’ per la strategia ‘Global Opportunities’ di Oaktree; Katherine Ralph come ‘Managing Director’ per la strategia ‘Global Opportunities’ di Oaktree.

Renato Meduri, come ‘Senior Vice President’ per la strategia ‘Global Opportunities di Oaktree’; Carlo Ligori, come ‘Associate’ per la strategia ‘Global Opportunities’ di Oaktree. E ancora: Delphine Nannan, come ‘Senior Vice President’ per l’ufficio di Oaktree in Lussemburgo; Fausto Zanetton, come ‘AD di Tifosy Capital & Advisory’.

Ecco poi le prime parole di Beppe Marotta nel suo nuovo ruolo: “Desidero ringraziare Oaktree per la fiducia dimostrata nel darmi questa opportunità di lavorare al fianco loro e del Consiglio di Amministrazione“.

“Questa nomina – ha aggiunto – è un riconoscimento del fantastico lavoro svolto dalle molte persone che hanno gestito il Club negli ultimi tre anni. Sono orgoglioso di far parte dell’Inter e ribadisco il mio impegno nei confronti della Società“.