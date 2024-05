Inter, nome nuovo per la porta: sorpresa Marotta, stavolta pesca in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi già pensa alla prossima stagione. Ausilio e Marotta lavorano per individuare i profili mancanti nella rosa nerazzurra.

La stagione dell’Inter di Simone Inzaghi è terminata nel migliore dei modi. La maggior parte dei nerazzurri non avrà neanche il tempo di festeggiare visto gli impegni con le proprie nazionali, tra Euro 2024 e la Coppa America che andranno in scena tra poche settimane.

Nonostante il cambio di proprietà sia la dirigenza che il resto della società ha le idee chiare, l’obiettivo è rinforzare la rosa e creare la formazione giusta per portare avanti un ciclo. Negli ultimi anni i campioni d’Italia si sono avvicendati, ora l’obiettivo è bissare il successo di quest’anno, nonostante grandi rivali.

L’Inter è a caccia di solo qualche tassello, magari arriveranno un difensore e un attaccante in più, ma la rosa – visto gli arrivi di Zielinski e Taremi – è pressochè fatta. Molto dipenderà dalla situazione Lautaro il cui rinnovo al momento è in bilico e lascia quindi aperta le porte ad una possibile cessione. La priorità è blindare il capitano, ma le parti sono distanti e la situazione è tutt’altro che semplice.

Uno degli obiettivi in vista della prossima stagione è il vice-Sommer. Audero non sarà riscattato (tra l’altro su di lui c’è il Como) e la società nerazzurra vuole un’alternativa di livello al portiere svizzero. Le idee sono diverse.

Calciomercato Inter, per la porta piace Silvestri

L’Inter lavora al secondo portiere, il sogno è il portiere brasiliano Bento, ma il calciatore non costa poco (già nel giro della Nazionale brasiliana) ed il club non può permettersi spese folli. Cosi la società sta prendendo in considerazione alternative e l’ultima è piuttosto sorprendente.

Secondo quanto riporta FcInternews i nerazzurri sono sulle tracce dell’esperto portiere dell’Udinese Marco Silvestri, ormai in uscita dal club friulano. Il titolare nel club bianconero è Okoye mentre Silvestri potrebbe andare via a costi davvero ridotti.

Il giocatore ha solo un anno di contratto e preferirebbe una nuova esperienza, quella nei campioni d’Italia sarebbe gradita e occhio quindi a clamorose sorprese.

Come ultima alternativa occhio anche alla permanenza del figlio d’arte Stankovic, nell’ultima stagione in prestito alla Sampdoria. Qui, dopo un inizio difficile, ha trovato pian piano la sua condizione e la società potrebbe decidergli di dargli una chance. I prossimi giorni saranno decisivi.