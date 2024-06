Zirkzee e non solo, doppio colpo Milan: c’è l’ok, pressing totale rossonero

In casa Milan, in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico, la dirigenza lavora senza sosta sul calciomercato in entrata.

Tra poco più di una settimana cominceranno ufficialmente gli Europei di calcio, ma intanto le big del nostro campionato lavorano già al calciomercato. C’è chi pensa ai rinnovi e a blindare i propri gioielli e chi invece lavora per rinforzare la rosa.

Tra i primi c’è l’Inter, protagonista di una grande stagione ed ora ad un passo dai rinnovi di Barella e Lautaro, mentre tra le avversarie c’è aria di rivoluzione. Sono cambiati praticamente tutti gli allenatori, solo Atalanta e Roma hanno conservato i propri tecnici e tanti club stanno lavorando per rinforzare la rosa.

Uno dei club più attivi sul mercato è il Milan, squadra che ha deluso in parte le aspettative nell’ultima stagione e vuole una svolta. Il club deve rinforzare la rosa in pochi, ma importanti ruoli, in primis per quel che riguarda il centravanti.

La società ha perso Olivier Giroud, volato gratis in MLS, e ora serve un rinforzo di qualità che possa riuscire a sostituirlo al meglio. Si è parlato di vari nomi, ma il sogno del club e dei tifosi resta l’attaccante olandese del Bologna Joshua Zirkzee, rivelazione nell’ultimo campionato di Serie A.

Calciomercato Milan, occhio al doppio colpo

Come riporta il giornalista di calciomercato Fabrizio Romano il Milan è molto vigile sul mercato e in attesa di annunciare Paulo Fonseca sta lavorando per rinforzare la rosa. In attacco l’unico reale nome è Zirkzee, calciatore che ha una clausola di rescissione di 40 milioni più commissioni e un lauto ingaggio.

Quest’ultima parte per ora frena la trattativa, ma le parti stanno lavorando ad un accordo e non è l’unico colpo in casa rossonera. Come sottolinea Romano continuano i contatti per il laterale brasiliano Emerson Royal, terzino del Tottenham. Il calciatore vuole il Milan e i due club stanno lavorando per accontentarlo.

Un doppio affare da oltre 70 milioni con il Milan che rinforzerebbe e non poco la squadra nei ruoli di terzino destro e centravanti, la società è al lavoro e l’obiettivo è regalare subito due grandi acquisti a Fonseca e ai tifosi rossoneri.

Affari per iniziare il mercato e preparare la rosa fin da subito, va sottolineato che la clausola di Zirkzee è valida fino al 30 Giugno e quindi la società vuole chiudere il prima possibile questo discorso ed evitare spiacevoli inconvenienti.