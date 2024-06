Juve, dalla firma di Thiago Motta al sì di Greenwood: le ultimissime

La Juve lavora con Giuntoli per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione: la firma di Thiago Motta è vicina. Occhio poi anche a Mason Greenwood.

Il primo vero affare da chiudere e ufficializzare per la Juventus è sicuramente quello che riguarda Thiago Motta. Sarà lui il prossimo allenatore del club bianconero, dopo la chiusura del rapporto con Massimiliano Allegri. Occhio poi a tutti i colpi di mercato che può mettere a segno Cristiano Giuntoli. Novità in questo senso sono arrivate per il profilo di Mason Greenwood.

La firma di Thiago Motta, in via telematica, con la Juventus potrà arrivare già nel corso della prossima settimana come riferito da Alfredo Pedullà tramite i canali di ‘Sportitalia’. Nessun ostacolo al passaggio sulla panchina bianconera, dopo che Cristiano Giuntoli ha lavorato per averlo come tecnico per mesi nel corso della stagione da poco conclusa.

Novità importanti sono però arrivate anche in ottica calciomercato per i giocatore che la Juve vorrebbe in vista di agosto e della stagione 2024/25. Il primo obiettivo resta Teun Koopmeiners, ma attenzione ora anche a Mason Greenwood. Quest’ultimo avrebbe infatti detto sì al trasferimento, ma ci sarebbe ancora da lavorare con il Manchester United per provare ad abbassare le richieste.

Greenwood apre al passaggio alla Juventus: le mosse di Giuntoli per abbassare le richieste del Manchester United

A parlare della questione legata al possibile trasferimento di Mason Greenwood alla Juventus è stata ‘La Gazzetta dello Sport’. Il giocatore piace alla Vecchia Signora che si è fatta avanti, ricevendo il suo sì. Il Manchester United chiede però per lui circa 35-40 milioni di euro. Troppi per Giuntoli e per la società, anche perché il contratto che lo lega al club inglese è in scadenza nel 2025.

L’idea è quella di inserire allora una contropartita, proprio per abbassare il prezzo del cartellino del classe 2001 inglese. Sotto la luce dei riflettori è così finito il profilo di Iling-Junior, più volte considerato in uscita dalla Juve.

Le parti sono quindi già al lavoro, anche perché quello di Greenwood è un profilo che piace anche a Thiago Motta quindi entrerebbe a far parte dei giocatori scelti per creare una squadra su misura del futuro allenatore bianconero. Non resta che attendere per comprendere se ci saranno ulteriori sviluppi.