Juventus, accordo raggiunto con Koopmeiners: blitz di Giuntoli

Koopmeiners alla Juventus: ora ci siamo. Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo di massima con il centrocampista nerazzurro per il suo passaggio alla corte di Thiago Motta

La Juventus ha messo le mani su Koopmeiners. Come riportato da Nicolò Schira, la società bianconera ha raggiunto un accordo con il centrocampista olandese sulla base di un contratto di cinque anni da 4,5 milioni di euro a stagione. Fumata bianca tra la Juventus e l’entourage del giocatore, ora manca quello tra le società, l’aspetto più complicato. Blitz di Giuntoli iniziato già nei mesi scorsi e confermato negli ultimi giorni: l’accordo con il giocatore metterà le basi concrete per la fumata bianca tra le due società.

L’Atalanta valuta Koopmeiners circa 60 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe accontentare le richieste nerazzurre solamente con l’inserimento di una contropartita tecnica. Occhio al nome di Huijsen, il quale potrebbe lasciare Torino e abbracciare una nuova avventura alla corte di Gasperini. 30 milioni la valutazione fatta dalla Dea per il centrale difensivo olandese naturalizzato spagnolo.

Gasperini avrebbe dato il suo ok definitivo al possibile affondo su Huijsen, il quale prenderà il posto di Scalvini, fermo ai box per un brutto infortunio al ginocchio. Scalvini, dopo la lesione al legamento crociato, sarà operato e tornerà in campo solamente nel 2025.

Koopmeiners Juventus, sorride Thiago Motta: affare in chiusura?

Come detto, mancano solo pochi dettagli per la definitiva fumata bianca tra Koopmeiners e la Juventus. L’Atalanta, dal canto suo, dopo aver valutato il centrocampista olandese 60 milioni, sarebbe propensa ad accettare il cartellino di Huijsen come possibile contropartita tecnica. Una mossa che permetterebbe ai nerazzurri di incassare circa 30 milioni di euro cash dai bianconeri. Bisognerà capire se la Dea accetterà definitivamente l’inserimento di Huijsen nella trattativa.

Più defilata la candidatura di Soulè, il quale potrebbe restare alla Juventus in caso di addio a Chiesa. L’esterno offensivo ex Fiorentina, infatti, piace al Napoli e alla Roma. Il suo contratto, come noto, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, e per non rischiare di perderlo a zero, la Juventus potrebbe aprire al suo addio già nelle prossime settimane in caso di mancato accordo per il rinnovo.