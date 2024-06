Thiago Motta-Juventus, c’è la firma: 5 acquisti sul mercato, saranno titolari

Thiago Motta alla Juventus: ora è ufficiale. Di fatto, come confermato nelle ultime ore, il tecnico italo-brasiliano ha firmato il suo nuovo contratto con i bianconeri in modalità telematica e sarà annunciato ufficialmente nelle prossime ore

Inizia la nuova era della Juventus con alla guida Thiago Motta. L’ormai ex tecnico del Bologna ha messo nero su bianco il suo nuovo matrimonio con i bianconeri e inizierà la sua nuova avventura all’ombra della Mole. L’annuncio ufficiale, come anticipato, potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore. Come cambierà la Juventus con l’arrivo del nuovo allenatore? Quali saranno le strategie del mercato in entrata e uscita?

Partendo dalle cessioni, confermato l’addio di Szczesny, il quale lascerà i bianconeri per abbracciare l’inizio di una nuova avventura in terra araba. Giuntoli incasserà circa 5 milioni dal suo cartellino, e rinvestirà il ricavato per finanziare (in parte) l’acquisto di Di Gregorio, pronto a diventare il nuovo estremo difensore della Juventus di fronte a una cifra totale di 18 milioni di euro più bonus.

Ritornando sul capitolo cessioni, attenzione al nome di Chiesa. L’esterno offensivo, in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno 2025, potrebbe lasciare la Juventus di fronte a un’offerta cash da circa 35-40 milioni di euro. Chiesa piace alla Roma, al Napoli e all’Inter, anche se i nerazzurri, ad oggi, appaiono leggermente defilati.

Thiago Motta alla Juventus, 5 nuovi acquisti sul mercato

Quali saranno i primi acquisti della nuova Juventus di Thiago Motta? Trapelano conferme sul passaggio di Di Lorenzo in maglia bianconera. Il terzino del Napoli avrebbe già comunicato alla società e ad Antonio Conte la sua volontà di lasciare gli azzurri e abbracciare l’inizio di una nuova avventura. La Juve osserva interessata e si prepara all’affondo immediato.

Occhi puntati anche su Calafiori, trattativa attualmente in stand-by, ma che potrebbe chiudersi sulla base di un’offerta da 30 milioni. Accordo a un passo con l’Aston Villa per Douglas Luiz, pronto a vestire bianconero in campo di 18 milioni di euro più i cartellini di McKennie e Iling Junior. Più defilati i nomi di Greenwood e Zirkzee, anche se Giuntoli starebbe valutando concretamente l’opportunità di sferrare il doppio attacco sul tandem offensivo. Attenzione anche all’imminente accordo per Koopmeiners con l’Atalanta, affare da 40 milioni di euro cash più il cartellino di Huijsen.