L’Inter spiazza tutti, affondo su Chiesa: cifre e dettagli

Chiesa all’Inter: potrebbe essere questa la clamorosa indiscrezione di mercato delle prossime settimane. L’esterno offensivo della Juventus, infatti, potrebbe lasciare i bianconeri già nell’imminente sessione del mercato estivo

Il calciomercato dell’Inter potrebbe aprire le danze con l’affondo su Federico Chiesa. È questa l’indiscrezione riportata da Marco Barzaghi, il quale ha confermato il reale interesse nerazzurro per il numero 7 della Juventus. Dopo gli affare Zielinski e Taremi, doppio colpo concretizzato a parametro zero, l’Inter potrebbe fiondarsi con forte decisione anche su Chiesa. L’ex Fiorentina, in scadenza contrattuale il 30 giugno 2025, ha una valutazione attuale di circa 40 milioni di euro.

Il piano di Simone Inzaghi potrebbe essere quello di schierare Chiesa nel ruolo di esterno destro a tutta fascia nel solito 3-5-2, ruolo già ricoperto dal diretto interessato già dai tempi della Fiorentina. L’ipotetico affondo su Chiesa coinciderà con la cessione di Dumfries. Il quale piace particolarmente in Premier League. Marotta e Ausilio chiedono circa 35 milioni di euro per il terzino olandese. Non è escluso che Dumfries possa lasciare Milano già nel corso dell’estate.

Ritornando al capitolo Chiesa, il diretto interessato potrebbe aprire concretamente all’opportunità nerazzurra, soprattutto di fronte a un’offerta contrattuale superiore a quella attuale. Ad oggi, infatti, difficilmente l’ex Fiorentina riuscirà a raggiungere un accordo con la Juventus per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025.

Chiesa all’Inter, Simone Inzaghi ha detto sì

A prescindere dal 3-5-2 confermato anche per la prossima stagione, Inzaghi ha aperto concretamente all’arrivo di Chiesa in maglia nerazzurra. Come accennato, Chiesa ha già ricoperto il ruolo di fluidificante a tutta fascia, e non sarebbe spaventato dall’idea di catapultarsi nel tema tattico interista in vista del presente e futuro. Attenzione: il numero 7 della Juventus potrebbe vestire i panni di esterno destro nel 3-5-2, ma anche, all’occorrenza, il ruolo di seconda punta al fianco di Lautaro Martinez, Thuram o Taremi.

Su Chiesa resta vigile anche l’interesse della Roma e del Napoli. De Rossi avrebbe già dato il suo ok al possibile affondo giallorosso. Stesso discorso per Conte, grande estimatore di Chiesa e pronto ad abbracciarlo all’ombra del Vesuvio in maglia Napoli. La Juventus, dal canto suo, vorrebbe intascare almeno 40 milioni dalla sua cessione. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.