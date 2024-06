Koopmeiners alla Juventus, si chiude: occhio anche a Zirkzee

Koopmeiners alla Juventus: affare in dirittura d’arrivo. Il centrocampista olandese è pronto a dire sì ai bianconeri: affare da circa 60 milioni di euro e fumata bianca attesa nell’incontro decisivo dei prossimi giorni

Come confermato da Alfredo Pedullà, la Juventus sarebbe ormai a un passo da Koopmeiners. Accordo raggiunto tra il giocatore e i bianconeri, mentre restano da limare gli ultimi dettagli tra le due società. Le due parti si incontreranno nei prossimi giorni per decretare l’ufficialità dell’operazione. Affare da circa 50-60 milioni di euro, e non è escluso che la Juventus possa decidere di inserire il cartellino di Huijsen nell’operazione.

Koopmeiners, dal canto suo, sarebbe già entusiasta di iniziare la sua nuova avventura a Torino agli ordini di Thiago Motta, il quale lo utilizzerà nel ruolo di trequartista centrale nel nuovo 4-2-3-1. Ultimi dettagli e poi Koopmeiners sarà un nuovo giocatore della Juventus. Attenzione anche al nome di Zirkzee, pronto a tornare di moda dopo le ultime indiscrezioni.

L’attaccante olandese non ha raggiunto un accordo definitivo con il Milan, soprattutto per quel che riguarda le commissioni tra l’agente del centravanti e la società rossonera. Giuntoli osserva interessato e Zirkzee, come noto, rappresenta un chiaro obiettivo e pupillo di Thiago Motta. L’arrivo di Zirkzee, però, potrebbe coincidere con la cessione di Vlahovic.

Koopmeiners alla Juventus, ma non solo: attenzione al piano cessioni

L’arrivo di Koopmeiners in bianconero, come detto, potrebbe coincidere con il pagamento di circa 40 milioni di euro cash più il cartellino di Huijsen, valutato circa 20-25 milioni di euro. Non solo Huijsen, il piano cessioni della Juventus potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale in vista delle prossime settimane. Verso l’addio anche Iling Junior e McKennie, entrambi pronti a vestire la maglia dell’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz, ormai a un passo dalla Juventus. 25 milioni la valutazione di McKennie, 20 milioni quella di Iling Junior.

Attenzione anche al futuro di Soulè, sempre più lontano dalla Juventus. Giuntoli lo valuta circa 35-40 milioni di euro, e in caso di offerta adeguata, l’esterno offensivo argentino potrebbe dire addio già nell’attuale finestra di mercato. Da valutare anche il futuro di Chiesa: in caso di mancato rinnovo, l’attaccante della Nazionale dirà subito addio. Su di lui resta vigile l’interesse del Napoli e della Roma.