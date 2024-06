Zaccagni salva l’Italia in extremis: azzurri agli ottavi, sofferenza epocale con la Croazia

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Croazia e l’Italia con il risultato di 1-1 che porta gli azzurri agli ottavi di finale.

Al 5’ ci ha provato Susic dalla distanza, bravo Donnarumma a respingere. L’Italia, esattamente al 20’, ha un’occasione con il colpo di testa di Retegui termina di poco a lato, decisiva la deviazione di Gvardiol. Al 27’, la squadra di Luciano Spalletti ha un’altra super occasione con colpo di testa di Bastoni che, però, vede respingere il suo tentativo dal grande intervento di Livakovic.

Quattro minuti dopo, invece, Donnarumma si fa trovare pronto anche sul cross basso di Modric. Il primo tempo si conclude con quale tentativo da parte delle squadre che, però, non riescono ad incidere. Mentre la seconda frazione di gara inizia subito con il rigore assegnato al 53’ da Makkelie , dopo aver rivisto l’azione al VAR, alla Croazia per un braccio largo di Davide Frattesi.

Dagli undici metri, ovviamente, si presenta Luka Modric, ma è bravissimo Gigio Donnarumma a tuttaffarsi sulla sua sinistra e a respingere. Ma il portiere italiano si deve arrendere un minuto dopo. L’azione croata, infatti, continua ed il pallone viene messo in mezzo per la deviazione di Budimir, Donnarumma risponde ancora presente ma il pallone arriva proprio a Modric che non può sbagliare questa volta.

L’Italia risponde al 61’ con il colpo di testa Bastoni su azione da corner: pallone di poco alto sopra la traversa. Sei minuti dopo, invece, ci prova anche Darmian, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa croata.

All’80’ si rifà vedere la Croazia con un cross pericoloso di Brozovic per Budimir, che non ci arriva per poco ad impattare con la sfera. Mentre all’87’ c’è un’ottima azione da parte dell’Italia, Retegui gira sulla destra per Chiesa che la mette in mezzo con un cross basso, ma né Frattesi e né Scamacca arrivano ad impattare con la sfera.

Quando tutti si stavano facendo i conti sul possibile ripescaggio, al 98’c’è un bellissimo break di Calafiori che serve sulla sinistra Zaccagni, il quale con un tiro a giro ci manda direttamente agli ottavi di finale contro la Svizzera.