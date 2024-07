Juventus, Giuntoli senza freni: in chiusura il secondo colpo per Motta

La Juventus scatenata sul mercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Douglas Luiz i bianconeri lavorano per un altro colpo.

La Juventus vuole tornare a fare la voce grossa in campionato, dopo una stagione deludente conclusasi con l’esonero di Massimiliano Allegri. Il primo passo della rivoluzione programma dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli è consistito nell’affidare la panchina a Thiago Motta, a cui ha fatto seguito l’acquisto di Douglas Luiz richiesto a gran voce proprio dall’ex tecnico del Bologna.

L’affare, per una spesa complessiva di 50 milioni, è stato ufficializzato nelle scorse ore ed ora il manager non intende fermarsi. Il restyling completo della rosa proseguirà con l’ingaggio di Khephren Thuram legato fino al 30 giugno 2025 al Nizza. Il 23enne, tramite il suo entourage, ha fatto sapere alla dirigenza francese di non interessato a discutere del rinnovo e di volersi trasferire quanto prima alla Vecchia Signora. Le interlocuzioni tra le due società sono costanti, con Giuntoli pronto a mettere sul piatto circa 18 milioni.

Il colpo, in particolare, verrà finanziato dalla cessione di Moise Kean alla Fiorentina (13 milioni più 5 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra). Una volta definita l’operazione, si tornerà a bussare alla porta dell’Atalanta per Teun Koopmeiners. La Dea non ha chiuso all’idea di cedere l’olandese (costretto a saltare gli Europei a causa di un infortunio). Per lasciarlo andare, però, chiede tra i 50 e i 60 milioni. Troppi per Giuntoli che, al fine di abbassare la quota cash, sta riflettendo sull’idea di proporre ai nerazzurri, in qualità di contropartita, Dean Huijsen.

Juventus, Giuntoli scatenato: secondo colpo per Motta in chiusura

L’olandese, oltre che alla Dea, piace pure al Borussia Dortmund, al Bayer Leverkusen, allo Stoccarda e al Newcastle. Tutto, quindi, dipenderà dalla volontà del classe 2005 reduce dall’esperienza in chiaroscuro vissuta alla Roma che, in questi giorni, hanno continuato a lanciare concreti segnali di interessamento nei confronti di Federico Chiesa con il quale non è stato ancora trovato l’accordo per il prolungamento del contratto in scadenza tra un anno. In attesa di definire la sua situazione, ora la concentrazione di Giuntoli è interamente rivolta a Thuram.

Il 23enne andrà a ricoprire un ruolo determinante nello scacchiere tattico di Motta, che lo stima molto per la sua capacità di recuperare i palloni ed il grande dinamismo. Il mercato estivo della Juve si preannuncia ricco di colpi. Motta ha indicato la via e fornito gli input. Ora sta a Giuntoli assemblare un gruppo in grado di lottare per il titolo.