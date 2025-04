Real Madrid, la decisione spezza il sogno delle italiane: c’entra Ancelotti

Real Madrid, arriva la decisione che spezza le speranze dei club italiani: stavolta è tutto fatto, c’entra anche Carlo Ancelotti

Il tracollo in Champions League del Real Madrid è stato totalmente inaspettato. Le merengues, contro l’Arsenal, sono colate a picco come e peggio del Titanic, salutando la competizione di cui era detentrice mestamente, con una doppia sconfitta. Insomma, il clamoroso bis è sfumato sul più bello, proprio nell’anno di Mbappé, decisamente incolore nella doppia sfida contro i Gunners.

Ed a Valdebebas e dintorni l’eliminazione dalla Champions League è sempre un’onta difficilmente digeribile. E così, manco a dirlo, Carlo Ancelotti è finito nel mirino della critica, anche perché le merengues non stanno dominando il campionato, anzi. Vinicius e compagni sono secondi in classifica a quattro lunghezze dal Barcellona capolista.

La finale di Copa del Rey si giocherà sempre contro i blaugrana ma è tutt’altro che scontata la vittoria considerati i risultati delle gare tra le due squadre in questa stagione. E così c’è il forte rischio che il Real Madrid possa chiudere la stagione con zero titoli (in realtà, in bacheca sono già finite Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale) anche se il Mondiale per club può essere un obiettivo anche e soprattutto per l’appeal ed i premi munifici in palio.

Ancelotti, quale futuro: il tecnico è ad un bivio

Il futuro di Carlo Ancelotti è però appeso ad un filo. In Spagna sono ormai certi: sarà esonero a fine stagione, con le strade che si separeranno per la seconda volta anche se addirittura l’addio potrebbe arrivare prima del termine di questa annata. Xabi Alonso è pronto a subentrare nella prossima stagione mentre il destino del tecnico italiano sembra essere ad un bivio.

Da un lato c’è l’ipotesi Roma, sfida affascinante che consentirebbe al tecnico di Reggiolo di rientrare in Italia ed in Serie A dopo l’ultima esperienza al Napoli, dall’altro un’opzione completamente nuova ed inedita, la panchina della Nazionale. Non è un mistero che il Brasile lo stia corteggiando da tempo, pronto ad affidargli le chiavi della ricostruzione della selezione verdeoro.

Real Madrid, l’addio di Ancelotti cambia il destino di Arda Guler

L’addio di Carlo Ancelotti cambierà anche il destino di uno dei calciatori nella rosa delle merengues. Ci riferiamo ad Arda Güler, la stellina turca che fin qui ha avuto davvero poco spazio. Il gioiello classe 2005 ieri è stato decisivo nella vittoria di misura a Getafe in Liga.

Il gol partita dell’1-0 che tiene ancora in corsa la squadra madrilena per il campionato ma che ha messo in luce ancora una volta le qualità del calciatore. Una delle note più belle del Real Madrid in questa stagione pur se utilizzato con il contagocce. In questa stagione ha accumulato solo 1.300 minuti di gioco in tutte le competizioni, sufficienti per mettere a segno quattro gol e realizzare sette assist.

Un talento chiaro a diversi top club d’Europa ed anche della Serie A – su tutte Milan e Juve – che hanno chiesto informazioni sul giovane calciatore. Il turco piace per il suo talento, l’abilità palla al piede e la finalizzazione negli ultimi metri davanti alla porta ma anche la capacità di saper giocare con i compagni.

Ecco perché il Real Madrid non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello che, anzi, potrebbe trovare maggiore spazio con un nuovo tecnico in panchina, magari con un nuovo modulo che potrebbe valorizzarlo ulteriormente.