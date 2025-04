Flop Taremi, l’Inter ha già una exit strategy: che intreccio con Osimhen

Dallo stadio alle invettive, il passo è stato breve. Taremi non ha convinto e l’Inter prepara l’addio, in un intreccio che coinvolge anche… Victor Osimhen!

Bradipo. Questa è la parola che sta rimbalzando sui social e che può diventare un vero incubo per Mehdi Taremi. Già, perché non c’è metafora più immaginifica per descrivere ciò che in questo momento i tifosi dell’Inter provano nei confronti del bomber iraniano, che ormai sta diventando il capro espiatorio di tutto ciò che va male in casa nerazzurra.

Durante quel 3-0 che ha acceso San Siro… solo per i tifosi rossoneri, l’iraniano era lì, impassibile, spettatore non pagante – come lo hanno definito con sarcasmo sui social – mentre attorno a lui la squadra franava. E da lì, è bastato un attimo: il soprannome è servito. Per molti tifosi, Taremi è diventato “il bradipo”. Un’etichetta impietosa, ma che fotografa in pieno l’impressione generale.

Arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Porto, con l’aura del colpo intelligente à la Marotta, Taremi era stato presentato come l’uomo giusto per completare un attacco che aveva già Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Invece, la sua avventura milanese è stata un lungo passo a vuoto.

Tre reti in tutta la stagione (una in campionato, una in Champions e una in Supercoppa), pochissimo spazio e un rendimento mai all’altezza. A sua (parziale) discolpa c’è un infortunio muscolare che si porta dietro da mesi, ma nel calcio contano i fatti. E i tifosi, giustamente, chiedono conto dei 3,5 milioni netti che l’Inter gli versa ogni anno.

Inter, exit strategy già scritta: destinazione Turchia per Taremi

A Milano si respira aria di addio. E per fortuna dell’Inter, una exit strategy concreta c’è. Dalla Turchia arrivano segnali forti: Galatasaray e Fenerbahce sono pronte ad accogliere Taremi, ci pensano già da diversi mesi e sono convinte di poterlo rilanciare in un contesto più adatto alle sue caratteristiche.

Il “Gala”, in particolare, avrebbe già individuato in lui l’erede di Victor Osimhen, che lascerà il club a fine stagione per tornare al Napoli e poi spiccare il volo verso qualche big internazionale. Taremi, che in Süper Lig ha ancora ottimi estimatori, ha il profilo giusto per far bene in Turchia. Un’operazione che, oltre a far felice lui, libererebbe l’Inter da un ingaggio pesante e da un calciatore ormai inviso ai tifosi.

Tutto dipenderà dalle uscite. Perché l’Inter, per fare spazio, dovrà liberarsi non solo di Taremi, ma anche di altri esuberi come Correa e forse Arnautovic, anche se in questo finale di campionato sta dando un ottimo contributo. L’idea di fondo è chiara: rifondare la panchina con profili capaci di portare freschezza in un attacco dove Lautaro e Thuram non possono reggere sempre tutto il peso.

La storia di Taremi, oggi ai titoli di coda, si intreccia con quella di Osimhen, con un effetto domino che parte da Napoli, passa per Istanbul e arriva di nuovo a Milano. E in questo intrigo internazionale, l’Inter spera di chiudere un capitolo poco brillante per aprirne uno tutto da scrivere. Magari con meno bradipi e qualche predatore in più là davanti.