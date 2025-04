Serie A, che girandola in panchina: un club porta Xavi in Italia

La prossima estate si prospetta davvero calda in Serie A per quanto riguarda gli allenatori: molte big e non solo cambieranno guida tecnica, un club porta Xavi in Italia

La prossima estate calcistica in Serie A si preannuncia movimentata, almeno per quanto riguarda le panchine. Sono diversi i club pronti a cambiare guida tecnica: al Milan, il percorso con Conceição sembra ormai al capolinea, mentre la Juventus valuta un nuovo profilo al posto di Tudor. Anche la Roma, affidata temporaneamente a Ranieri, sarà alla ricerca di un nuovo allenatore con l’attuale tecnico che vestirà i panni del dirigente. E non è da escludere nemmeno un cambio a Napoli, dove il futuro di Conte resta avvolto da dubbi.

Insomma, si prepara una vera e propria girandola di allenatori, e con essa potrebbero arrivare anche nomi nuovi, alcuni davvero sorprendenti. Tra progetti ambiziosi e rivoluzioni tecniche, la Serie A potrebbe ritrovarsi con un volto completamente rinnovato ai nastri di partenza del prossimo campionato.

Serie A, tecnici in bilico: tutti vogliono Fabregas

Nel panorama degli allenatori in bilico, c’è anche chi sta sorprendendo tutti alla prima vera esperienza da tecnico. Parliamo di Cesc Fàbregas, attualmente alla guida del Como. Il suo lavoro ha attirato le attenzioni di diversi club importanti, italiani e non: il suo nome circola con insistenza negli ambienti del Milan, ma anche il RB Leipzig pare pronto a proporgli una panchina europea.

Il Como, salito alla ribalta anche grazie al gioco propositivo espresso, si ritrova ora nella posizione di dover pianificare con attenzione il proprio futuro. Se Fàbregas dovesse davvero accettare una delle offerte ricevute, il club lombardo avrebbe già pronta un’alternativa di altissimo profilo, uno di quei nomi che, a leggerlo, sembrerebbe quasi uno scherzo.

Xavi al Como? Un’idea che prende forma

È proprio l’ex tecnico del Barcellona, Xavi Hernández, a essere in cima alla lista dei desideri del Como. Attualmente libero dopo la fine del suo ciclo in blaugrana, l’ex regista spagnolo rappresenta una figura perfetta per un progetto ambizioso come quello dei lariani. La sua proposta calcistica, basata su possesso palla e valorizzazione dei giovani, ha già trovato estimatori in mezza Europa.

Secondo quanto filtra, la dirigenza comasca apprezza moltissimo la sua capacità di lavorare con i giovani e la visione di gioco maturata sia da calciatore che da allenatore. Per Xavi, assumere un ruolo tecnico in Italia potrebbe rappresentare una sfida stimolante: una nuova tappa della sua carriera in un campionato tatticamente tra i più complessi d’Europa.

Il Como, con un progetto tecnico solido e una proprietà ambiziosa, potrebbe davvero essere il trampolino giusto per un ritorno di Xavi ai riflettori internazionali. Una suggestione che, giorno dopo giorno, si fa sempre più concreta. E chissà che proprio sulle rive del Lario non possa iniziare un nuovo capitolo per uno degli allenatori più iconici dell’ultimo decennio.