Padel, nasce il Ranking LPL: ecco come funziona, i dettagli

Arriva un’importante novità riguardo il Legends World Padel. Nasce il ranking, sulla scia di ciò che accade nel mondo del tennis.

Da anni sappiamo come funziona il ranking nel mondo del tennis, dove settimana dopo settimana arrivano aggiornamenti sulla classifica Atp, in questo momento tra l’altro guidata dal numero uno al mondo Jannik Sinner.

Come accade nel tennis ora nasce anche nel padel internazionale dove arriva una novità piuttosto importante. Il circuito LPL, la ormai nota Legens Padel League, è pronto ad annunciare il ranking dedicato alle leggende delle varie discipline di Padel che competeranno tra loro per salire sul tetto del mondo.

Si partirà a Settembre 2024 e la classifica si baserà sui risultati annuali dei tornei di padel riconosciuti ovviamente dal circuito LPL. L’obiettivo è stabilire il numero uno e una parata di stelle assolute il cui obiettivo sarà difendere il primato in classifica.

Ranking LPL, ecco come funziona

Il sistema di calcolo per questo nuovo ranking del Padel si basa su tre particolari criteri: il primo riguarda i 5 migliori piazzamenti nei tornei ufficiali dei singoli atleti più 10 bonus di partecipazione, poi ci saranno ulteriori bonus legati al premio MVP e un premio legato ai voti semestrali da parte dei giocatori, il cosiddetto premio PoP, ‘Player of Players’.

Il CEO di LPL Massimiliano Suglia ha poi spiegato: “Dopo la nascita della Legends Padel League abbiamo subito lavorato per stabilire il ranking delle leggende e saremo felici di svelare la prima classifica a Settembre”. Suglia ha poi proseguito chiarendo: “Si tratta di un meccanismo che studiamo da mesi con esperti e una raccolta dati per una classifica che si preannuncia dinamica e un ulteriore passo per questo sport e per il suo sviluppo in ambito internazionale”.

Inoltre sempre seguendo il modello tennistico il ranking LPL servirà a stabilire la griglia di chi parteciperà alle Finals LPL, evento che si terrà nella Primavera del 2025. Insomma il ranking irrompe anche nel padel, c’è la svolta.