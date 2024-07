Atalanta, Koopmeiners può partire: doppio acquisto per sostituirlo

L’Atalanta protagonista del mercato estivo. Dopo Godfrey e Zanioli altri due colpi: si prepara il post-Koopmeiners.

L’Atalanta non vuole affatto fermarsi. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Ben Godfrey e Nicolò Zanioli, i nerazzurri continuano a sondare il mercato alla ricerca di ulteriori elementi di qualità da regalare a Gian Piero Gasperini allo scopo di allestire una rosa capace di fare la voce grossa sia in Serie A che in Champions League. Tante le operazioni in entrata a cui la società sta lavorando, che potrebbero essere finanziate dalla cessione di Teun Koopmeiners alla Juventus.

Il trasferimento dell’olandese alla Vecchia Signora risulta possibile. A confermarlo è il fatto che il management orobico, in queste ore, ha provveduto ad individuare ben due adeguati sostituti del 26enne. Il primo, stando a quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, risponde al nome di Marco Brescianini messosi in luce al Frosinone nella scorsa stagione. I ciociari sono retrocessi tuttavia il classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Milan, autore di 4 reti e 2 assist in 36 apparizioni, è destinato a rimanere in Serie A.

I gialloblù per lasciarlo andare chiedono 12 milioni ma, in sede di trattativa, è possibile che le parti trovino l’intesa sulla base di 10 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Restano da definire alcuni dettagli tuttavia la fumata bianca è destinata ad arrivare a stretto giro di posta. Quasi battuta, quindi, la concorrenza della Fiorentina e della Lazio che, di recente, avevano raccolto informazioni sullo stato contrattuale di Brescianini così da verificare la fattibilità dell’operazione.

Atalanta, Koopmeiners può partire: doppio colpo per sostituirlo

L’altro profilo molto gradito a Bergamo è quello di Matt O’Riley, di proprietà del Celtic Glasgow. Il 23enne nell’ultima annata è andato a segno 19 volte aggiungendo al bottino pure 18 assist. Oltre ad essere strutturato dal punto di vista fisico (è alto 1.89) è in grado di ricoprire sia il ruolo di centrocampista centrale che di trequartista. Inoltre, ha già avuto modo di giocare in Champions League e di debuttare con la maglia della Nazionale danese.

Un elemento di grande qualità, valutato dagli scozzesi intorno ai 25 milioni. L’Atalanta, dal canto suo, in occasione del prossimo incontro proverà ad ottenere uno sconto in modo tale da avvicinarsi ad una conclusione positiva. Il post-Koopmeiners è scattato: nelle casse nerazzurre, con tutta probabilità, grazie al suo trasferimento alla Juve entreranno oltre 50 milioni che verranno subito reinvestiti per fornire al tecnico due tuttocampisti in rampa di lancio.