Milan, rivoluzione Ibrahimovic: in quattro ai saluti finali

Il Milan, dopo aver preso Morata dall’Atletico Madrid, vuole accelerare sul fronte cessione: in quattro ai saluti finali.

Il primo passo è stato compiuto. Il Milan, infatti, a breve ufficializzerà l’acquisto di Alvaro Morata destinato a raccogliere il testimone lasciato da Olivier Giroud. Il centravanti, laureatosi campione d’Europa con la Spagna, firmerà un contratto quadriennale da 4.5 milioni e si metterà subito a disposizione di Paulo Fonseca. I colpi in entrata proseguiranno ma il club, ora, punterà a sfoltire la rosa cedendo i giocatori ritenuti in esubero dall’allenatore lusitano.

Diversi i componenti dell’attuale gruppo in lista di sbarco. Uno di questi risponde al nome di Divock Origi, rientrato alla base dopo la negativa esperienza vissuta al Nottingham Forest. Il 29enne, nelle 22 presenze complessive, è riuscito a trovare la via delle rete soltanto una volta (in FA Cup). Da qui la decisione degli inglesi di non esercitare il diritto di riscatto e rispedirlo ai rossoneri che, da ormai qualche giorno, hanno iniziato a muoversi al fine di trovare un possibile acquirente.

La caccia, finora, si è rivelata infruttuosa: qualche timido segnale di interesse è giunto dalla Turchia ma lo stipendio da 4 milioni ha stoppato sul nascere qualsiasi tipo di trattativa. In attesa di novità, si allenerà insieme al Milan Futuro in compagnia di un altro giocatore in procinto di lasciare Milano: parliamo di Fodé Ballo-Toure, non confermato dal Fulham. Il Besiktas si è fatto avanti ma il terzino 27enne ha deciso di mettere in stand-by i contatti, nella speranza di ottenere una nuova chance in Premier League.

Milan, epurazione in corso: Ibrahimovic ne taglia 5

Segnato poi il futuro di Alexis Saelemaekers, autore di 4 gol e 3 assist nelle 32 gare totalizzate nella scorsa stagione. Un bottino positivo, che sembrava rendere certa la permanenza del belga al Bologna. Lo sbarco in panchina di Vincenzo Italiano, invece, ha cambiato i piani di mercato dei felsinei costringendo così il 25enne a fare le valigie e tornare al Milan. La sua permanenza alla corte di Fonseca durerà lo spazio di qualche settimana: il tecnico, infatti, non lo ritiene compatibile con il proprio stile di gioco.

Su di lui ci sono il Leicester ed il West Ham: dalla cessione il Milan punta ad incamerare almeno 15 milioni. Via pure Luka Romero, reduce dall’agrodolce avventura all’Almeria conclusa con 3 centri e la retrocessione della formazione andalusa. Possibile il trasferimento al Deportivo Alaves, sulla base di un prestito comprendente il diritto di riscatto. Ibrahimovic prosegue il restyling della rosa rossonera.