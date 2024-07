Mercato Milan, dopo Morata arriva un altro attaccante

Il mercato del Milan si prepara a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Definito l’acquisto di Morata, il club rossonero potrebbe decidere di puntare con forte decisione anche su un altro attaccante per completare il reparto offensivo

Dopo la conferma di Alvaro Morata, il Milan si prepara a spingere il piede sull’acceleratore anche su un altro attaccante. Il piano di Fonseca, infatti, sarà quello di impostare il reparto offensivo con due centravanti, pronti a giocarsi il posto da titolare. Una decisione che potrebbe far scivolare Okafor e Jovic verso il possibile addio.

Attenzione al nome di Depay così come a quello di Fullkrug, nuovo pupillo della dirigenza rossonera in vista delle prossime settimane. Dopo un ottimo europeo, il centravanti tedesco potrebbe decidere di aprire al possibile trasferimento in Italia. Sono attese novità, ma sul centravanti restano vigili anche gli interessi dalla Premier League e dalla Liga.

Il piano del Milan, quindi, potrebbe concretizzarsi solamente in caso di un sacrificio offensivo, o addirittura due. Ad oggi, come accennato, non è escluso che il club rossonero possa valutare la possibilità di sacrificare Okafor e Jovic prima dell’inizio del campionato. L’attaccante svizzero piace in Bundesliga, ma anche alla Lazio e alla Fiorentina. Più defilata la posizione della Roma.

Mercato Milan, attenzione anche alla difesa

Non solo reparto offensivo, il Milan sarà obbligato a valutare nuove strategie anche in chiave difensiva. Non trovano riscontri le indiscrezioni su Milenkovic della Fiorentina. Stesso discorso per Todibo, quest’ultimo sempre più vicino alla Juventus di Giuntoli e Thiago Motta. Fonseca potrebbe decidere di affidarsi totalmente a Gabbia, responsabilizzandolo e dandogli massima fiducia.

Tuttavia, i rossoneri valuteranno il possibile affondo sul mercato nelle prossime settimane. Per la difesa piace anche Lucumì, ma difficilmente il Bologna si priverà del centrale difensivo dopo l’addio di Calafiori, quest’ultimo ormai a un passo dall’Arsenal. In casa Milan, dal punto di vista delle cessioni, attenzione anche al futuro di Bennacer: in caso di offerta da 40 milioni il centrocampista algerino potrebbe dire addio.