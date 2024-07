Roma, Dahl e Soulé in arrivo: pronti 35 milioni per la punta

La Roma si prepara ad accogliere Dahl e Soulé. Nel mirino anche un centravanti: stanziati 35 milioni per chiudere la trattativa.

Entra nel vivo il mercato della Roma. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Enzo Le Fée e Mathew Ryan, i capitolini sono ora pronti a concretizzare 4 ulteriori ingaggi volti a potenziare la rosa di Daniele De Rossa e renderla competitiva sia in Serie A che in Europa League. Il prossimo a trasferirsi nella Città Eterna sarà Samuel Dahl, proveniente dal Djurgarden.

Si tratta di un terzino sinistro di 21 anni dalle spiccate propensioni offensive, autore di 3 assist nelle 23 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione. L’intesa decisiva è stata trovata nelle ultime ore, sulla base di 4 milioni più 1.5 milioni di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra e il 10% della futura rivendita. Il classe 2003, che ieri sera ha giocato 90 minuti nella sfida di Conference League contro il Progres, sbarcherà in città già nella giornata odierna per le visite mediche di rito e la firma sul contratto.

In seguito, si aggregherà subito al gruppo che, a breve, accoglierà pure Matias Soulé. Gli ultimi dettagli sono stati ultimati: l’argentino ha accettato il quinquennale da 2 milioni netti mentre nelle casse della Juventus finiranno 26 milioni cash, a cui se ne potrebbero aggiungere ulteriori 4 in base ai risultati conseguiti dall’ex Frosinone in maglia giallorossa. E non finisce qua. La Roma, infatti, vuole regalare a De Rossi anche un centravanti di comprovato valore internazionale ed un terzino destro.

Roma, nuovi regali per De Rossi: 35 milioni per il centravanti

La società ha salutato Andrea Belotti e Sardar Azmoun mentre Tammy Abraham non offre le dovute garanzie realizzative. Da qui l’intenzione di prendere un attaccante capace di vedere regolarmente la porta avversaria. La scelta è ricaduta su Artem Dovbyk, che con 24 reti e 8 assist ha trascinato il Girona verso una clamorosa qualificazione in Champions League. L’ucraino sembrava vicino all’Atletico Madrid ma la trattativa, per questioni contrattuali, è finita in stand-by.

La Roma si è quindi inserita, incontrando gli agente del 27enne con l’obiettivo di provare a chiudere l’operazione in maniera positiva e bruciare così la concorrenza dei Colchoneros. L’idea è quella di offrire al Girona complessivamente 34 milioni, tra parte fissa e variabile, facendo leva sulla volontà del giocatore di sbarcare in Italia. Per quanto riguarda il cursore laterale, invece, il preferito risponde al nome di Marc Pubill valutato dall’Almeria almeno 15 milioni. La rivoluzione è alle porte. Sta per nascere la Roma 2024/25.