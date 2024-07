Martinenghi conquista l’oro alle Olimpiadi: chi è il campione dei 100 rana

Nicolò Martinenghi conquista l’oro alle Olimpiadi di Parigi per i 100 rana: ecco chi è il campione italiano di nuovo.

Nicolò Martinenghi aveva mostrato ottimi presupposti già tre anni fa a Tokyo per le Olimpiadi inerenti al 2020. In quell’occasione aveva conquistato due bronzi, riconoscimenti che sono stati dei veri e propri trampolini di lancio per l’oro di Parigi in questo 2024. L’italiano ha chiuso la gara con un tempo di in 59”03, piazzandosi davanti all’inglese Adam Peaty e all’americano Fink che hanno chiuso con un ex aequo al secondo posto. Vediamo allora chi è il campione di nuoto dal cuore 100% italiano.

Nicolò Martinenghi si è presentato alle Olimpiadi di Parigi 2024 con una chioma inedita, un biondo platino che ha in un certo senso preannunciato l’oro che sarebbe arrivato. Al termine della gara dei 100 rana, il campione italiano ha dichiarato: “Sono senza parole. Posso solo dire che ancora una volta ho dimostrato che non conta il tempo ma conta saper cogliere l’attimo“.

“Il tempo – ha aggiunto – non è dei migliori, ma a me interessa solo essere sul quel podio e sentire l’inno italiano, anche se non lo canto, non per menefreghismo ma per scaramanzia. Mi mancava solo l’oro olimpico. Cosa ho pensato durante la gara? Niente, solo a stare davanti”.

Martinenghi a 24 anni conquista l’oro alle Olimpiadi di Parigi: orgoglio 100% italiano

Ai Giochi di Parigi, Martinenghi ha coronato un sogno. Stiamo parlando di un ragazzo di soli 24 anni, interista sfegatato nato a Varese, è stato già campione europeo nei 50 e nei 100 rana a Roma del 2022 e campione del mondo nei 100 rana a Budapest sempre nel 2022. Nei Mondiali di Fukuoka del 2023 ha chiuso con un argento nei 100 rana, stesso risultato ottenuto sia nei 50 sia nei 100 ai Mondiali di Doha del 2024.

Il primo successo per Martinenghi, quello che l’ha consacrato, è arrivato agli Assoluti di Riccione in cui, nel 2019, è riuscito a sfondare il muro dei 59” chiudendo con il tempo di 58”75. La consacrazione è arrivata alle Olimpiadi di Tokyo quando, come detto, ha chiuso con la medaglia di bronzo sia nei 100 rana sia nella 4×100 metri misti. L’oro a Parigi è perciò stato il coronamento di una carriera in costante e continua crescita.