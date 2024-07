La Spagna trionfa a Euro 2024: sfuma (di nuovo) il sogno inglese

La Spagna, arrivata in finale come favorita dei pronostici, non ha deluso le aspettative e ha trionfato agli Europei del 2024. L’Inghilterra, ancora una volta, si è fermata a un passo dal traguardo.

La Spagna è stata la migliore di Euro 2024, la vera sorpresa della competizione, tanto che alla fine è riuscita a trionfare e a vincere per la quarta volta nella sua storia la coppa europea. Delusione incredibile per l’Inghilterra che, anche questa volta, è caduta a un passo dal traguardo.

La Spagna del capitano Alvaro Morata, quella che ha dato tanto filo da torcere alla Nazionale Italiana nella fase a gironi, alla fine ha trionfato agli Europei in Germania. Gli spagnoli sono arrivati in finale da grandi favoriti, dopo quanto fatto vedere in tutte le fasi precedentemente disputate, e non hanno di certo deluso le aspettative.

Negli ultimi 20 anni circa, la Nazionale Spagnola è riuscita a vincere creando un vero e proprio sistema-calcio che funziona. Nico Williams, Lamine Yamal e gli altri giovanissimi ne sono la dimostrazione.

Ad oggi, infatti, gli spagnoli detengono l’Europeo maschile, il Mondiale femminile, l’Europeo femminile U19 e U17, oltre a un numero di finali giocate tra maschile, femminile e giovanile che davvero fa riflettere. La finale giocata in questa serata è stata l’ennesima ciliegina sulla torta.

Spagna-Italia, trionfano le Furie Rosse: Euro 2024 ha decretato il suo campione

Spagna e Inghilterra sono scese in campo entrambe con la voglia di vincere e di voler dimostrare le proprie qualità. Le Furie Rosse hanno però poi avuto quel quid che ha portato a trionfare. Il match l’ha sbloccato con una grande azione e un gran gol uno di quei giocatori che più si è messo in mostra nel corso della competizione: Nico Williams.

Devastante, veloce, capace di far impazzire chi è di volta in volta l’addetto alla sua marcatura. In una parola: un fenomeno. Nico Williams in gol su assist di un altro che di fenomenale ha decisamente tutto: Lamine Yamal.

L’Inghilterra ha poi trovato il pareggio con il subentrato Cole Palmer, su assist di un altro giocatore incredibile come Jude Bellingham: con un gran tiro da fuori area, veloce 118 km/h, l’inglese ha dato al suo popolo una speranza.

Speranza che però è durata solamente tredici minuti: all’86’, infatti, ci ha pensato Mikel Oyarzabal a riportare la Spagna in vantaggio. Un gol che ha significato la vittoria di un importantissimo trofeo.

La delusione per l’Inghilterra, espressa anche dai volti del Principe William e del figlio, il Principe George, è stata palpabile. Tre anni dopo, ancora una volta, per gli inglesi il sogno è sfumato a un passo dal traguardo. Come contro l’Italia di Mancini e Vialli.