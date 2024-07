Juventus, “no” a ripetizione: si complicano le cessioni studiate da Giuntoli

La Juventus deve vendere per tornare ad acquistare. Alcune trattative imbastite dal club, però, si sono fermate.

La Juventus vuole tornare ad essere protagonista sul mercato, portando a Torino ulteriori elementi di qualità capaci di rendere la rosa di Thiago Motta maggiormente competitiva in Italia ed in Europa. I prossimi acquisti, però, dovranno essere finanziati dalle cessioni dei componenti dell’attuale gruppo ritenuti non imprescindibili dal neo tecnico bianconero. Tante le trattative imbastite, costretto a fare i conti con alcune problematiche che rischiano di complicare i piani del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Uno dei nodi più complicati da sciogliere riguarda Federico Chiesa, fuori dal nuovo progetto bianconero ed invitato a trovarsi una sistemazione alternativa. Per l’ex Fiorentina (legato alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2025) di recente si è fatto avanti l’Al-Ahli, disposto a mettere sul piatto un triennale da 15/20 milioni per convincerlo ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita. Il ricco contratto però, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, non ha fatto breccia nel cuore del 26enne che, al tempo stesso, ha respinto anche le avance del Besiktas.

Restano in corsa il Chelsea ed il Tottenham che, almeno fin qui, non sono però andati oltre a dei semplici sondaggi esplorativi. Giuntoli, dal canto suo, in attesa di telefonante provenienti dalla Premier League ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: serviranno almeno 20 milioni per assicurarsi le prestazioni del classe 1997 autore di 10 reti e 3 assist nelle 37 apparizioni complessive totalizzate nella scorsa stagione. In lista di sbarco, oltre a Chiesa, ci sono poi Wojciech Szczesny e Weston McKennie,

Juventus, si complicano i piani di mercato di Giuntoli

Il polacco, scivolato indietro nelle gerarchie in seguito all’acquisto di Michele Di Gregorio, piaceva al Monza tuttavia i continui tentennamenti del polacco hanno spinto i brianzoli ad abbandonare la pista e piazzare l’affondo nei confronti di Keylor Navas (svincolatosi dal Paris Saint Germain). Il portiere spera in un ritorno in Inghilterra ma non esclude un possibile sbarco nella Major League Soccer.

Il texano, dal canto suo, ha spento sul nascere il forte interesse mostrato dall’Aston Villa. Il Fenerbahce, su input di José Mourinho che già lo voleva ai tempi della Roma, continua a monitorarlo mentre in Italia si stanno muovendo soprattutto la Fiorentina ed il Como. Segnato, inoltre, il futuro di Filip Kostic poco gradito da Motta che preferirebbe avere un esterno più fresco e abile nella costruzione del gioco. Work in progress. La rivoluzione in casa bianconera proseguirà. Cessioni permettendo.