Juventus all’attacco, prima offerta ufficiale per Koopmeiners: le cifre

La Juventus punta fortissimo su Teun Koopmeiners e invia la prima offerta ufficiale all’Atalanta: ecco le cifre.

Cristiano Giuntoli vuole portare Teun Koopmeiners alla corte di Thiago Motta. Il centrocampista è l’obiettivo principale di mercato della Juventus che ha nelle giornata odierna, mercoledì 31 luglio, inviato la prima offerta formale all’Atalanta. Ecco i dettagli della proposta.

La Juventus, non è più un mistero, punta fortissimo su Teun Koopmeiners. Le cessioni fatte finora, con Matias Soulé alla Roma in primis ma non solo, sono state tutte pensate per raccogliere un tesoretto con cui andare a bussare alla porta dell’Atalanta per richiedere l’olandese.

Ebbene, nella giornata di oggi si è passati dalle parole ai fatti: la Juve ha infatti recapitato la prima offerta ufficiale per il centrocampista seguito da mesi. Vediamo allora qual è stata la proposta dei bianconeri e qual è la posizione della Dea.

Juventus, prima offerta ufficiale per Koopmeiners: i bianconeri ci provano ma il tempo stringe

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la Juventus ha recapitato la prima proposta per il centrocampista tanto ambito: i bianconeri hanno posto sul tavolo delle trattative infatti 45 milioni di euro.

Da Bergamo, la Dea non ha dato al momento nessuna risposta ma la sensazione è che potrebbe arrivare anche un ‘no’, visto che c’è la volontà di ricavare eventualmente una cifra più alta. Koopmeiners è il pezzo da novanta, nonché il perno, del centrocampo del club bergamasco e per pensare di cederlo l’Atalanta chiede perciò 60 milioni.

Giuntoli dal canto suo spera che si possa arrivare a chiudere con una cifra che sia una via di mezzo tra i 45 milioni di euro offerti e i 60 milioni di euro richiesti. Non sarà semplice, ma non è neanche impossibile.

Occhio però al tempo: l’Atalanta, se dovesse aprire alla cessione, dovrà poi procedere con l’affondo per un sostituto dell’ex Az Alkmaar quindi avrà bisogno poi a sua volta di un certo tempo tecnico per non rimanere con le spalle al muro.