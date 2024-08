Da ‘Io, Capitano’ alla Serie A: a Venezia il film di Seydou Sarr con le stelle del calcio

Dopo il successo del film ‘Io capitano’ Seydou Sarr è protagonista di un nuovo interessante documentario, presenti tanti calciatori.

Nel 2023 ricordiamo tutti il successo avuto dal film ‘Io Capitano’, cinematografia di Matteo Garrone che raccontava le vicende di due ragazzi senegalesi e il loro viaggio per allontanare la povertà e raggiungere l’Italia.

Un racconto drammatico ma allo stesso tempo commovente, la storia che ha reso celebre Seydou Sarr, un giovane attore classe 2004 che negli ultimi giorni torna protagonista. L’attore senegalese sarà protagonista del film documentario ‘Seydou – Il sogno non ha colore”, film di Simone Aleandri che sarà presentato alla prossima Mostra del Cinema di Venezia.

Un film con ovvie tematiche a scopo sociale e che vede, tra gli altri, protagonisti alcuni dei migliori giocatori di serie A, nuovi ed ex calciatori. Da Francesco Totti a Paulo Dybala e tra i giocatori attuali della serie A presenti anche Yacine Adli, Lameck Banda e Maduka Okoye, seza dimenticare il capitano della Juventus Danilo Da Luiz Silva. Insomma un cast d’eccezione per un film che si preannuncia spettacolare.

Non solo Totti ma anche altri ex giocatori del passato come Ciro Ferrara, Christian Panucci e tante altre sorprese. Il film è prodotto da Wonder Project con Rai Cinema e in collaborazione con la Lega serie A.

Seydou Sarr, di cosa tratta il film

Il film documentario di Seydou Sarr racconta i primi 19 anni della vita di questo ragazzo, un attore che ha però il grande sogno di diventare un calciatore. Poi il passaggio improvviso alla recitazione e un successo per tutti inaspettato.

Seydou ha vissuto la passione per lo sport nonostante le avversità, nel corso di questo film Sarr gira per l’Italia, va in vari centri sportivi di club di serie A e incontra ‘chi ce l’ha fatta’. Non solo giocatori, ma anche leggende, dialoghi con Francesco Totti, Ciro Ferrara e tanti altri.

Una storia di passione per lo sport, ma anche per battaglie collettive contro le ingiustizie e un’analisi approfondita di ciò che accade in serie A. ‘Seydou – Il sogno non ha colore’ racconta tutto questo e c’è grande curiosità per questa storia, un racconto che unisce le difficoltà della società attuale al calcio.

Un viaggio tra sei città italiane per raccontare l’appartenenza, l’identità e la lotta al pregiudizio razziale, purtroppo ancora presente e molto nella nostra società.