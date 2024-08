Juventus, sfuma Todibo: Giuntoli valuta due profili alternativi

La Juventus dopo aver a lungo inseguito Todibo rischia di rimanere a mani vuote. Giuntoli corre ai ripari: due alternative al vaglio.

Vive un momento di stasi prolungata il mercato della Juventus. Il club vorrebbe regalare a Thiago Motta ulteriori rinforzi e rendere maggiormente profonda una rosa che, ad oggi, appare corta e avara di opzioni in alcuni ruoli. Gli ostacoli incontrati, però, stanno complicando i piani societari: Jean-Clair Todibo, ad esempio, dopo aver a lungo spinto per trasferirsi a Torino pare avere cambiato idea. Nel suo futuro, salvo sorprese, ci sarà la Premier League.

Per lui, in particolare, si è fatto avanti in termini concreti il West Ham, che ha messo sul piatto una proposta complessiva da 40 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. La fumata bianca appare imminente: il direttore sportivo degli Hammers Tim Steidten è infatti volato alla volta di Nizza allo scopo di concretizzare la trattativa e bruciare la concorrenza juventina. Una beffa per il Ds Cristiano Giuntoli, che puntava ad ingaggiarlo tramite un prestito oneroso (5 milioni) più l’obbligo di riscatto fissato a 30 al raggiungimento di un certo numero di presenze.

I vari incontri andati in scena non sono bastati, alla Vecchia Signora, per chiudere l’operazione. Da qui l’inserimento vincente dei londinesi, che obbligherà la Juventus a spostare altrove il proprio mirino e sondare piste alternative. Una di queste conduce a Jakub Kiwior, legato fino al 30 giugno all’Arsenal e già seguito in passato dalla dirigenza bianconera. I Gunners hanno aperto all’idea di cederlo tuttavia, attraverso la partenza dell’ex Spezia, contano di incamerare almeno 25 milioni.

Juventus, si allontana Todibo: Giuntoli studia le alternative

Il taccuino di Giuntoli contiene anche il nome di Clement Lenglet, rientrato al Barcellona al termine della negativa esperienza vissuta tra le fila dell’Aston Villa (appena 14 gare da titolare in Premier). Lo spagnolo, in scadenza nel 2026, è fuori dai piani del neo allenatore dei catalani Hansi Flick, che lo ha invitato a trovarsi una sistemazione alternativa. Un’opzione che Giuntoli approfondirà, in attesa di capire poi in che direzione muoversi.

Il manager, nel frattempo, risulta al lavoro per regalare a Motta anche Teun Koopmeiners e Wenderson Galeno. L’olandese è uscito allo scoperto, chiedendo all’Atalanta di essere ceduto. La valutazione si aggira sui 60 milioni mentre Giuntoli non vorrebbe andare oltre quota 50 più bonus vari facendo leva proprio sulla volontà del 26enne di sbarcare a Torino. Il brasiliano, subito protagonista nella finale di Supercoppa portoghese grazie alla doppietta rifilata allo Sporting Lisbona, può arrivare per complessivi 35 milioni. Work in progress.