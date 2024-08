Atalanta, nuovo nome per il post-Koopmeiners: guanto di sfida lanciato al Milan

L’Atalanta, reduce dalla sconfitta in Supercoppa Europea, si rituffa sul mercato. Spunta un nuovo nome per sostituire Koopmeiners.

Archiviata la finale di Supercoppa Europea persa per mano del Real Madrid, l’Atalanta è pronta a tuffarsi di nuovo sul mercato al fine di regalare a Gian Piero Gasperini l’adeguato sostituto di Teun Koopmeiners. A Bergamo è già sbarcato Marco Brescianini, prelevato dal Frosinone per complessivi 13 milioni. I nerazzurri, in ogni caso, intendono acquistare un’ulteriore pedina offensiva sfruttando le risorse in arrivo tramite la partenza dell’olandese.

Il 26enne, ormai, è un promesso sposo della Juventus che, nelle scorse ore, ha migliorato la propria offerta mettendo sul piatto 52 milioni cash più 7 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. L’accordo tra la Vecchia Signora ed il centrocampista è stato trovato da tempo. Manca soltanto il via libera della Dea, impegnata nel casting finalizzato ad individuare il suo degno erede. Il mirino, in particolare, risulta puntato su Matt O’Riley di proprietà del Celtic Glasgow.

Il 23enne danese, autore di 19 reti e 18 assist nelle 49 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione, tramite il proprio entourage ha fatto sapere di gradire il trasferimento in Italia. Gli scozzesi, per lasciarlo andare, chiedono 25 milioni mentre gli orobici preferirebbero non andare oltre quota 20. Le interlocuzioni proseguiranno tuttavia, nel frattempo, l’Atalanta ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di profili alternativi a quello di O’Riley. I riflettori, in tal senso, sono stati puntati su un talento in rampa di lancio della Serie A molto apprezzato anche dal Milan.

Atalanta, caccia all’erede di Koopmeiners: spunta una nuova pista

Parliamo di Lazar Samardzic, andato a segno 6 volte nell’ultimo campionato. L’Udinese non ha chiuso all’idea di cederlo tuttavia l’operazione andrà in porto soltanto in presenza di una proposta da almeno 25 milioni. I nerazzurri, stando a quanto riportato su ‘X’ da Fabrizio Romano si sono iscritta alla corsa effettuando i primi sondaggi esplorativi volti a verificare la fattibilità del colpo e la disponibilità del classe 2002 a sbarcare alla corte di Gasperini.

Sulle sue tracce, come detto, ci sono anche i rossoneri. I quali, entro la fine del mercato estivo, vorrebbero mettere a disposizione di Paulo Fonseca un giocatore capace di ricoprire più ruoli e di inventare la giocata vincente in qualsiasi momento. La sfida, quindi, è stata lanciata. Ora resta da vedere chi la spunterà. La Juve, dal canto suo, conta di concretizzare l’acquisto di Koopmeiners in tempi brevi così da averlo già alla prima giornata di campionato contro il Como. Thiago Motta freme mentre Gasperini si prepara a dire addio all’olandese.