Milan, Morata si ferma subito dopo il debutto: i tempi di recupero

Il Milan deve fare i conti con l’infortunio rimediato da Morata dopo il match contro il Torino: lo spagnolo costretto a fermarsi.

Esordio amaro in campionato per il Milan, fermato sul 2-2 dal Torino. Numerose le criticità emerse durante il match relative alla fase difensiva che Paulo Fonseca cercherà di risolvere in vista della trasferta sul campo del Parma in programma il 24 agosto. Il tecnico lusitano punta a riscattarsi allo stadio “Tardini” ma, nell’occasione, dovrà fare a meno di Alvaro Morata, autore della rete che ha rimesso in carreggiata i rossoneri ed avviato la rimonta poi conclusa da Noah Okafor.

Lo spagnolo è infatti uscito malconcio dalla partita, rimediando un problema muscolare che ha fin da subito destato una certa preoccupazione nello staff medico. L’ex Atletico Madrid, in particolare, dovrà restare a riposo almeno 3 settimane saltando, di conseguenza, pure la gara del 31 agosto all’Olimpico contro la Lazio. Il rientro in campo avverrà dopo la sosta tuttavia tutto dipenderà dall’esito dei successivi esami a cui il 31enne si sottoporrà più avanti. Un problema in più da gestire per Fonseca, costretto quindi ad affidarsi nei prossimi incontri di nuovo a Luka Jovic (autore di una prestazione scialba al debutto).

Non è da escludere che, alla luce dell’infortunio subito da Morata, il management coordinato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani decida di tornare sul mercato al fine di regalare al mister portoghese un’ulteriore punta di comprovata qualità. Nel mirino resta sempre Tammy Abraham (molto gradito a Fonseca). L’inglese, finito fuori dai piani della Roma dopo l’acquisto di Antem Dovbyk, piace però molto anche al West Ham e alle squadre del’Arabia Saudita.

Milan, Morata si ferma: Fonseca preoccupato

Il club, al tempo stesso, entro il 30 agosto proverà a sfoltire la rosa cedendo i giocatori ritenuti in esubero e poco funzionali al nuovo progetto rossonero. In lista di sbarco, in particolare, ci sono Tommaso Pobega, Filippo Terracciano e Yacine Adli. Il centrocampista ex Torino piace al Bologna, attualmente in pole position rispetto al Genoa e alla Fiorentina. L’intesa è vicina, sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il terzino, scivolato ai margini dopo l’acquisto di Emerson Royal, può invece sbarcare al Como che ha chiesto informazioni sul suo stato contrattuale. Il francese, infine, ha declinato le avance dell’Al-Shabab spiegando di voler continuare a giocare in Europa. La sua carriera potrebbe proseguire in Premier League: a farsi avanti sono stati il Brentford ed il Leicester. Cessioni che forniranno al Milan ulteriori risorse da reinvestire subito. Magari, nel sostituto di Morata.