Inter, Correa resta in uscita: spunta un (altro) club di Serie A

Joaquin Correa resta in uscita dall’Inter. Si studiano le possibili soluzioni: spunta un altro club di Serie A. Ecco tutte le ultime novità.

In casa Inter si continua a lavorare in ottica mercato, tanto in uscita quanto in entrata. Se la società sta spingendo per chiudere il prima possibile per il braccetto di sinistra, allo stesso tempo lavora sull’eventuale cessione di Joaquin Correa. L’attaccante non fa più parte del progetto: potrebbe perciò dire addio, ma al tempo stesso restare in Serie A.

L’Inter è stata chiara con Joaquin Correa: l’argentino non fa più parte del progetto e tutte le offerte che arriveranno saranno prese in considerazione. Ci sono stati fin qui degli interessamenti per il suo cartellino, attualmente in scadenza nel 2025, ma il suo ingaggio elevato non rende semplice la situazione.

Correa percepisce infatti 3,5 milioni di euro a stagione e ciò rende complicato ad esempio un suo passaggio al Genoa ad oggi interessato. Il club ligure ha condotto qualche sondaggio ma sa che, a quelle cifre, è quasi impossibile affondare il colpo. A tal proposito, potrebbe sbaragliare le carte un altro club sempre di Serie A.

Inter, Correa è in uscita: spunta la Roma di De Rossi

L’esperienza di Joaquin Correa all’Inter non è stata positiva. Tra infortuni e problemi fisici, l’attaccante è stato fuori a lungo nel corso della sua esperienza in nerazzurro e ha sostanzialmente fatto poco per essere stato pagato circa 35 milioni alla Lazio. Ci si sarebbe aspettati molto di più. Neppure in prestito al Marsiglia, la scorsa stagione, ha tuttavia brillato. Non ha segnato neppure un gol e non ha servito neppure un assist.

Piazzarlo non è perciò senza dubbio semplice e l’Inter lo sa bene. Dopo alcuni sondaggi con il Genoa, Marotta ha pensato di offrirlo alla Roma di De Rossi. A riferirlo è stato Nicolò Schira tramite ‘X’.

La Roma, con Paulo Dybala in uscita in direzione Arabia (l’affare con l’Al Qadsiah sembra essere ormai in chiusura), è alla ricerca di nuovo attaccante. L’Inter sta provando allora a piazzare il colpo Correa in giallorosso.