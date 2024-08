Juventus, rottura totale con Chiesa: cosa sta succedendo con Inter e Milan

La Juventus rompe totalmente con Federico Chiesa, Milan e Inter ci pensano: ecco cosa può succedere in questi ultimi giorni di calciomercato.

Federico Chiesa sta vivendo alla Juventus una vita da veri e propri separati in casa: è rottura totale tra club e giocatore che adesso smuove il mercato delle big di Serie A. La sua volontà è quella di giocare la Champions League il prossimo anno, quindi in cima alla lista delle pretendenti sembrano esserci l’Inter e il Milan. I due club di Milano ragionano sul da farsi: ecco le ultime novità.

Federico Chiesa rompe definitivamente con la Juventus che lo mette fuori da tutto, anche dagli allenamenti con il gruppo. Il classe ’97 si sta ormai allenando con gli esuberi, con la Vecchia Signora che rischia seriamente di perderlo a parametro zero il prossimo anno.

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Chiesa starebbe puntando a un’uscita dal club a zero nel 2025 per evitare che la società possa incassare anche una cifra minima dalla sua cessione in questa finestra di mercato.

Insomma, la rottura è totale: nessun passo da entrambe le parti, né tantomeno nessuna possibilità di essere reintegrato (come invece sembra essere per McKennie). Perciò, a guardare con particolare interesse la situazione ci sono l’Inter e il Milan.

Chiesa si allena con gli esuberi: Inter e Milan pensano alle possibili mosse

Il braccio di ferro tra Chiesa e la Juve diventa quindi ogni giorno che passa più serrato. Secondo ‘SportMediaset’, la paura del club bianconero è che il giocatore possa avere già un accordo con una squadra di Serie A per il passaggio a parametro zero il prossimo anno.

Per questo motivo è arrivata l’ulteriore decisione netta di metterlo ad allenarsi con gli esuberi. L’agente del giocatore, Fili Ramadani, avrebbe nei giorni scorsi incontrato incontrato sia la dirigenza dell’Inter sia quella del Milan. Chissà che Marotta e Ausilio non possano pensare di agire in anticipo visto che il colpo Gudmundsson è ufficialmente sfumato (il giocatore sta approdando alla Fiorentina).

Più fredde le piste che potrebbero condurre l’esterno eventualmente al Napoli o alla Roma: le due squadre hanno contattato la Juve e l’entourage, ma il giocatore vuole giocare la Champions League.