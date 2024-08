Mercato Milan, in tre ai saluti: altro regalo in vista per Fonseca

Il Milan non vuole fermarsi sul mercato. Pronto un altro regalo per Fonseca: prima, però, servono nuove cessioni.

Sta per tornare nel vivo la rivoluzione avviata dal Milan al fine di allestire una rosa maggiormente competitiva rispetto alla scorsa stagione e capace di togliersi quante più soddisfazioni possibili tra campionato e Champions League. L’idea del club è quella di continuare a potenziare il reparto di centrocampo, prendendo un talento in rampa di lancio gradito a Paulo Fonseca. Prima, però, sarà necessario riuscire a piazzare altrove gli elementi finiti fuori dal progetto.

La lista degli esuberi contiene i nomi di Tommaso Pobega, Yacine Adli e Ismael Bennacer (non convocati per la gara di debutto contro il Torino). L’ex granata piace molto al Bologna, iscrittosi alla corsa su input del tecnico Vincenzo Italiana che conosce bene le qualità offensive del 25enne avendolo già allenato ai tempi dello Spezia. I felsinei si sono fatti avanti proponendo un prestito con diritto di riscatto mentre i rossoneri vorrebbero inserire l’obbligo legato a determinati risultati.

I dettagli dell’affare da sistemare sono quindi diversi tuttavia entrambe le società puntano a chiudere in tempi brevi. Il francese, dal canto suo, continua ad essere nel mirino dell’Al-Shabab: la prima offerta presentata è stata rifiutata dal 24enne ma gli arabi non si sono arresi e torneranno alla carica quanto prima. L’ex Bordeaux ha inoltre diversi estimatori in Premier League tra Brentford e Leicester. L’algerino, infine, è diventato l’oggetto del desiderio dell’Al-Ittihad, che sta valutando l’idea di mettere sul piatto i 50 milioni previsti dalla clausola rescissoria inserita nel suo contratto.

Milan, si lavora sulle cessioni: nuovo regalo per Fonseca

Una volta chiuse le tre pratiche, il Milan sarà di nuovo nelle condizioni di acquistare un ulteriore rinforzo da destinare al centrocampo. Il profilo più gradito dal management coordinato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani fino a qualche giorno fa era Manu Koné di proprietà del Borussia Monchengladbach. I 25 milioni richiesti dai tedeschi, però, hanno spinto la dirigenza a sondare la pista che conduce a Silvano Vos militante tra le fila dell’Ajax.

Il 19enne è stimato da Lancieri ma nell’ultima annata ha faticato a trovare spazio (11 apparizioni in Eredivisie e 347 minuti in campo) ed il neo allenatore Francesco Farioli non lo ritiene imprescindibile. Il Milan, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, punta a cogliere questa occasione e, a breve, invierà ai Lancieri un’offerta da 6 milioni in linea con il valore attuale del calciatore. Fonseca ha dato il suo benestare.