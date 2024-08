Mercato Fiorentina, dopo il pari in Conference si corre ai ripari: sogno Berardi per Palladino

La Fiorentina riflette dopo il pari con la Academy Puskas. Palladino chiede subito rinforzi: il piano della Viola.

Un pari amaro, che sottolinea la necessità di tornare quanto prima sul mercato. La Fiorentina riflette, dopo il pareggio di ieri in casa contro l’Academy Puskas nell’andata dei playoff di Conference League. I toscani, andati subito sotto di due reti, hanno trovato la forza per ribaltare il risultato ma negli istanti conclusi sono stati raggiunti sul 3-3 dagli avversari. Tutto, quindi, si deciderà il 29 agosto nella gara di ritorno. Possibile che, nell’occasione, Raffaele Palladino possa disporre dei rinforzi chiesti a gran voce.

Il tecnico, a fine match, ha spiegato che la rivoluzione avviata nelle scorse settimane è soltanto a metà strada: “Chiedo alla società di aiutarmi in questo momento perché servono ancora degli innesti in alcune zone di campo dove siamo ancora carenti. I dirigenti stanno lavorando e so che arriveremo al 30 agosto con una rosa al completo”. Input precisi: ora starà al management coordinato dal presidente Rocco Commisso esaudire i desideri del proprio allenatore. La lista della spesa, ad esempio, prevede l’ingaggio di un centrale difensivo di comprovata qualità.

Diversi i profili vagliati, tra cui quelli di Josip Sutalo e di Marcos Senesi. Il croato dell’Ajax e l’argentino del Bournemouth, però, hanno una valutazione di circa 20 milioni. Le alternative rispondono ai nomi degli svincolati Joel Matip e Angelo Ogbonna, alla ricerca di nuove sfide dopo aver detto addio rispettivamente al Liverpool e al West Ham. A centrocampo, invece, si sogna il ritorno di Arthur rientrato alla Juventus al termine dell’esperienza vissuta in prestito proprio alla Fiorentina. Il brasiliano gradisce il trasferimento ma andrà trovato, di nuovo, l’accordo sulla formula e sullo stipendio (percepisce 5 milioni netti all’anno).

Fiorentina, Palladino chiede acquisti: poker di acquisti per la Viola

Il club si è inoltre iscritto alla pista riguardante Filip Kostic, escluso dal nuovo progetto della Vecchia Signora ed invitato a trovarsi una sistemazione alternativa. I contatti sono scattati: sul piatto, in particolare, è stato messo un prestito con opzione di riscatto che si tramuterà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

I bianconeri, dal canto loro, contano di incamerare almeno 7 milioni dalla partenza del serbo, seguito pure dal Crystal Palace attivatosi su input di Oliver Glasner (che lo ha allenato ai tempi dell’Eintracht Francoforte). In avanti, invece, si lavora per portare a Firenze Domenico Berardi attualmente in B dopo la retrocessione del Sassuolo. Prima, però, andrà piazzato altrove Christian Kouamé. Work in progress in casa Viola. Nuove sorprese sono all’orizzonte.