Mercato Milan, due colpi per scacciare la crisi: Fonseca può sorridere

Il Milan conta di regalare due rinforzi a Fonseca, destinati a rafforzare il centrocampo ed il reparto offensivo: i nomi.

Ha fatto scattare diversi campanelli d’allarme, in casa Milan, il deludente avvio di stagione. La dirigenza, in occasione di un recente confronto, ha espresso massima fiducia nei confronti di Paulo Fonseca tuttavia i deludenti risultati fin qui ottenuti e le criticità emerse a livello di gioco destano particolare preoccupazione negli ambienti rossoneri. La speranza del club è che il tecnico riesca subito ad invertire la tendenza negativa: il mirino, in tal senso, è puntato sulla trasferta di domenica sul campo della Lazio.

In cantiere, in ogni caso, ci sono diversi acquisti volti a rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore lusitano. A centrocampo ad esempio, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il preferito risponde al nome di Adrien Rabiot che a luglio ha salutato in maniera definitiva la Juventus. Il francese sta continuando a guardarsi intorno, in attesa di scegliere la sua prossima destinazione. La prospettiva di ingaggiarlo a parametro zero intriga il management.

L’alto stipendio da lui richiesto (oltre 8 milioni), però, è fuori dai parametri imposti dall’amministratore delegato Giorgio Furlani. L’alternativa è Manu Koné del Borussia Monchengladbach, che ha preferito non convocarlo nell’ultimo turno di Bundesliga. I tedeschi hanno abbassato le proprie pretese economiche, passando dagli iniziali 30 milioni agli attuali 20. E non finisce qua, perché la lista della spesa comprende l’ingaggio di un centravanti alla luce delle opache prestazioni offerte in campo da Luka Jovic e Noah Okafor.

Milan, doppio colpo per Fonseca: la firma può arrivare presto

La scelta, al termine di un lungo casting, è ricaduta su Tammy Abraham finito fuori dal progetto della Roma ed invitato a trovarsi una sistemazione alternativa. L’inglese, fino a qualche ora fa, sembrava essere ad un passo dal West Ham ma la trattativa con gli ‘Hammers’ si è interrotta, favorendo così l’inserimento del Milan iscrittosi alla corsa su input di Fonseca. L’idea al vaglio è quella di prenderlo imbastendo uno specifico scambio comprendente Alexis Saelemaekers più un conguaglio inferiore ai 10 milioni in favore dei giallorossi.

Le interlocuzioni sono destinate ad intensificarsi: la sessione estiva del mercato, infatti, chiuderà il 30 agosto a mezzanotte ed il Milan conta di chiudere presto entrambe le operazioni. Per quanto riguarda le cessioni, Yacine Adli può essere considerato un nuovo giocatore della Fiorentina, che ha proposto un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 10. Il francese si trova già a Firenze e oggi svolgerà le visite mediche. Possibile pure la partenza di Ismael Bennacer, oggetto del desiderio dell’Al-Ittihad.