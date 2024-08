La Serie A sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia con “Seydou, il sogno non ha colore”

Prosegue la pubblicazione del sogno di Seydou Sarr e il racconto del film documentario contro il razzismo.

Lo ricordiamo tutti per il suo ruolo da protagonista nel film Io Capitano di Matteo Garrone ma ora nelle ultime settimane è stato protagonista di un nuovo ruolo. L’attore Seydou Sarr è protagonista del film documentario ‘Seydou – Il sogno non ha colore’, un film documentario che analizza il fenomeno razzismo in Italia e ne discute le cause.

Un film diretto da Simone Aleandri e che sarà protagonista alla 21esima edizione della mostra di Venezia, un film che ha finora riscosso grandi consensi e che genera tanta curiosità tra gli appassionati.

Tra poche ore comincerà la terza giornata di serie A, una giornata dove tutti i capitani indosseranno una fascia con la scritta Keep Racism Out, l’ennesimo gesto di una campagna che da anni cerca di aiutare a trovare una risoluzione di questo problema. Questo film vede protagonisti alcuni giocatori ed ex giocatori del nostro campionato e Seydou racconta il suo viaggio.

Il viaggio di Seydou in tv, ecco i dettagli

Seydou – Il Sogno non ha colore vede il ruolo come comparse – insieme al protagonista – di giocare come Danilo, Okoye, Adli, Banda, Junior Messias e Paulo Dybala, giocatori che stanno vivendo il proprio sogno di giocatori e ne parlano con Seydou Sarr.

Questo film documentario sarà trasmesso su Rai3 il 4 Settembre alle ore 23.20 e già è disponibile ai microfoni su RaiPlay. Il presidente della Lega Lorenzo Casini ha parlato di questo progetto e della lotta al razzismo spiegando: “La lotta contro il razzismo e contro ogni forma di discriminazione che rappresenta uno degli obiettivi a cui la Lega serie A si dedica con forza e grande impegno”. L’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha continuato:

“Siamo orgogliosi che il nostro documentario contro il razzismo sia stato selezionato per la 21esima edizione della giornata degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione commenti”.

Una bellissima storia con Seydou Sarr che racconta il suo viaggio e le sue passioni e questa storia sarà ora visibile ai microfoni di RaiPlay e al Festival di Venezia.