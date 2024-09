Inter, Correa verso l’uscita: due opzioni sul tavolo. Rebus Dumfries

Correa resta in uscita: per l’argentino si sono fatte avanti due squadre. Marotta al lavoro anche per sciogliere il nodo Dumfries.

Si è rimessa subito in carreggiata l’Inter, dopo il deludente debutto su campo del Genoa. I nerazzurri, nelle due partite successive, hanno battuto senza affrontare particolari problemi il Lecce e l’Atalanta tornando così in vetta alla classifica seppur insieme alla Juventus, al Torino e all’Udinese. Ora il programma prevede la trasferta sul campo del Monza, in programma il 15 settembre alle ore 20.45. La lista dei convocati, salvo sorprese, non conterrà il nome di Joaquin Correa in procinto di salutare la compagnia.

L’argentino è rientrato alla base a luglio, al termine della deludente esperienza vissuta in prestito al Marsiglia caratterizzata da zero reti (e nessun assist) in 19 apparizioni complessive di cui 12 in campionato e 7 in Europa League. Per lui, di recente, si era fatto avanti l’Estudiantes tuttavia l’alto ingaggio percepito (3.6 milioni netti all’anno), fuori dai parametri economici della società argentina, ha stoppato sul nascere la trattativa. Svanita, per lo stesso motivo, anche la pista che portava al Genoa.

Il presidente Giuseppe Marotta, ora, sta cercando di piazzare l’ex Lazio (portato in panchina ma non impiegato da Simone Inzaghi in questo primo scorcio di campionato) nei Paesi in cui le operazioni di mercato sono ancora ammesse. La ricerca di possibili acquirenti ha prodotto i risultati sperati visto che, come riportato dal giornalista Nicolò Schirà, nelle ultime 48 ore sono stati avviati i contatti con due squadre, una greca e una turca. Le interlocuzioni proseguiranno, con Correa che ha deciso di prendersi del tempo per riflettere e valutare il da farsi.

Inter, Correa verso l’uscita: doppia opzione sul tavolo

Il 30enne vorrebbe restare anche in qualità di quinta punta, convinto di poter essere utile alla causa nerazzurra alla luce delle tante partite che attendono i Campioni d’Italia. L’Inter, dal canto suo, auspica invece di riuscire a cederlo così da tagliare uno stipendio pesante. Sviluppi sono attesi a stretto giro di posta. Marotta, poi, al tempo stesso è al lavoro per concretizzare il rinnovo di Denzel Dumfries, legato all’Inter fino al 30 giugno 2025.

La firma, fino a qualche giorno fa, sembrava essere una formalità. I recenti incontri andati in scena, infatti, avevano consentito alle parti di trovare l’intesa sulla base di un triennale a cifre più alte rispetto a quelle attualmente guadagnate (da 2.5 a 4 milioni). Il club pensava di poter annunciare il prolungamento durante la sosta tuttavia l’olandese è rimasto in silenzio, facendo così slittare la chiusura dell’affare. Marotta attende una risposta definitiva da parte del diretto interessato al suo rientro dagli impegni delle Nazionali. Fuori o dentro: l’Inter ha fretta di capire per pianificare il futuro.