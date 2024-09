Rayo Vallecano, ecco il baby Amauri: ha firmato Hugo Leonardo De Oliveira

Il Rayo Vallecano accoglie Hugo Leonardo De Oliveira: un altro figlio d’arte in squadra, ecco il baby Amauri

Quella del Rayo Vallecano è una campagna acquisti molto importante. Qualche mese fa è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Filippo Brocchi, classe 2006 e figlio di Cristian, ex centrocampista che ha militato – tra le altre – nel Milan e nella Lazio.

Il Rayo Vallecano accoglie un altro figlio d’arte, ovvero Hugo Leonardo De Oliveira, figlio di Amauri. L’operazione è stata curata dall’agente Morris Pagniello, il giocatore classe 2007 arriva dopo l’esperienza al Lecce con gli Allievi Nazionali.

Hugo Leonardo De Oliveira firma per il Rayo Vallecano un contratto di due anni e giocherà per l’Under 18. Il sogno è, ovviamente, quello di seguire le orme di papà Amauri che ha segnato tanti gol in Italia.

I tifosi del Palermo lo ricordano con affetto, così come quelli del Chievo e del Parma. Per lui anche qualche stagione alla Juventus. Amauri adesso ripone la propria fiducia nel figlio, che proseguirà quindi la sua crescita nel settore giovanile del Rayo Vallecano, che non manca occasione di puntare su giovani talenti.