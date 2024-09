Fantacalcio, delusioni e nessun bonus: i 5 big che faticano ad ingranare

Tempo di bilanci al Fantacalcio dopo la conclusione della quinta giornata del campionato. Cinque top player stanno deludendo le aspettative.

La quinta giornata del campionato si è conclusa ieri sera ed ora il campionato andrà momentaneamente in stand-by, per fare spazio all’Europa League, dove giocheranno la Roma e la Lazio. Possiamo quindi approfittare della pausa per stilare un bilancio di questo primo scorcio di campionato ed analizzare chi, tra i top player più attesi e pagati durante l’asta estiva, ha deluso le aspettative al Fantacalcio. Ecco i 5 nomi che abbiamo selezionato e che, nel prossimo turno, andranno gestiti con le pinze.

Partiamo da Ruben Loftus-Cheek, scivolato indietro nelle gerarchie di Paulo Fonseca che, nel derby, ha preferito escluderlo dalla formazione titolare per poi gettarlo nella mischia a 12 minuti dal fischio finale. Una decisione, quella del tecnico portoghese, presa alla luce del bottino finora totalizzato dall’ex Chelsea: zero gol, nessun assist ed un cartellino giallo in 5 apparizioni. Il 28enne, titolare inamovibile e spesso decisivo sotto la gestione di Stefano Pioli, forse sta pagando pegno alla sua duttilità: alcune volte impiegato come centrocampista, altre come trequartista. Il tutto, senza mai rendere al meglio.

Proseguiamo con Lazar Samardzic, chiamato al complicato compito di raccogliere il testimone lasciato da Teun Koopmeiners e non farlo rimpiangere. Finora, la missione va considerata fallita. Il serbo, acquistato dall’Udinese, sta faticando ad imporsi alla corte di Gian Piero Gasperini. Non utilizzato nella penultima gara vinta ai danni della Fiorentina, ieri contro il Como ha giocato appena 31 minuti anonimi e priva di particolari spunti. Si riprenderà di certo, perché dispone di doti non comuni, ma inserirsi nei meccanismi nerazzurri richiede del tempo. Per ora, non va schierato.

Fantacalcio, le 5 delusioni del campionato: male Lautaro e Douglas Luiz

La lista comprende un altro giocatore di proprietà della Dea, ovvero Nicolò Zaniolo. L’ex Roma, fin dall’inizio, ha rappresentato una scommessa a causa dei tanti infortuni rimediati e dall’annata tutt’altro che brillante vissuta all’Aston Villa. Gli orobici hanno tentato la sorte restando a mani vuote: solo 20 minuti nella gara persa contro il Torino. Per il resto, il 25enne è sparito dai radar tra nuovi problemi fisici e mancati impieghi. Nel suo caso, si può anche iniziare ad ipotizzare il taglio.

Andiamo avanti con Lautaro Martinez, ancora a secco nonostante i vari tentativi. Il capitano dell’Inter, per sua stessa ammissione, è distante dalla forma migliore e fatica a raggiungere i suoi consueti standard qualitativi. Se i nerazzurri stanno vivendo un avvio di stazione sorprendentemente negativo, il motivo è da ricercare anche nella sterilità dell’argentino. Chiudiamo infine con Douglas Luiz, tra i principali fiori all’occhiello della campagna acquisti condotta in estate dalla Juve che ha sborsato 50 milioni per acquistarlo. Il brasiliano dà la sensazione di non ancora capito le richieste di Thiago Motta che, non a caso, non lo ritiene pronto per giocare dall’inizio. Un rebus di difficile risoluzione.