Fantacalcio, gol e show nel fine settimana: puntate su di loro nel prossimo turno

La quinta giornata del campionato non si è conclusa ma al Fantacalcio è già tempo di bilanci. Puntate su questi 5 giocatori.

La quinta giornata non si è ancora conclusa: stasera, infatti, andrà in scena il posticipo che vedrà scendere in campo il Parma ed il Cagliari. Intanto, però, al Fantacalcio è già tempo di riflessioni e di nuovi bilanci: in questo articolo andiamo ad analizzare 5 giocatori che, in questo fine settimana, si sono rivelati fondamentali per le sorti delle rispettive squadre tra prestazioni da urlo e bonus vari. Nomi su cui puntare forte nel prossimo turno di campionato.

Partiamo da Youssouf Fofana, ormai divenuto signore e padrone della linea mediana del Milan. L’ex Monaco copre, recupera palla ed imposta, tenendo sempre alto il livello della giocata. Da quando c’è lui a dirigere le operazioni all’interno del rettangolo di gioco, la manovra rossonera risulta molto più fluida. Titolare inamovibile ed ora si attende soltanto la prima gioia in Serie A, destinata ad arrivare presto. Per lui nella scorsa stagione 4 gol ed altrettanti assist: numerosi che il francese vuole migliorare.

Proseguiamo con Tijjani Noslin, autore della fondamentale rete che ha consentito alla Lazio di battere il Torino e proseguirà la scalata verso i piani alti della classifica. L’ex Verona, in queste settimane, ha faticato ad inserirsi negli schemi tattici biancocelesti ed anche ieri è stato gettato nella mischia a pochi minuti dal fischio finale. Il 25enne, però, ha approfittato al meglio del tempo a disposizione siglando il primo goal con indosso la maglia dei capitolini. Un’iniezioni di fiducia fondamentale per l’olandese, che ora si candida per un posto da titolare domenica contro l’Empoli.

Fantacalcio, i 5 giocatori protagonisti nel fine settimana

La lista comprende anche Andrea Belotti, fin qui rimasto alle spalle di Patrick Cutrone e Nico Paz a causa di alcune prestazioni non all’altezza delle aspettatvie. L’ex Torino ieri, però, si è sbloccato bucando la retroguardia del Verona e punta a tornare sotto i riflettori a stretto giro di posta. Se lo avete in rosa, tenetelo nonostante l’avvio complicato e le tante panchine: è un rigorista e la sua esperienza farà di certo modo alla formazione lariana guidata da Cesc Fabregas.

Dell’elenco fa parte pure Nicolò Pisilli, che ha evitato alla Roma un pareggio che sarebbe stato accolto dai tifosi al pari di una sconfitta. Il classe 2004, nonostante la giovane età, gioca con la sicurezza di un veterano ed ora è diventato letale in area di rigore, come testimoniato dal colpo di testa vincente che ha regalato i tre punti ai giallorossi. Un’arma in più per Juric, tornato a -4 dalla vetta della classifica.

Chudiamo con Scott McTominay, che sta giustificando in pieno i 30 milioni spesi dal Napoli per prelevarlo a titolo definitivo dal Manchester United. Lo scozzese ha preso possesso del centrocampo azzurro, diventandone una colonna portante. Antonio Conte lo ha fortemente voluto ed ora è chiaro il motivo.