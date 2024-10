Juventus, Giuntoli non si ferma: due talenti del Lipsia nel mirino

La Juventus guarda con grande interesse al match di Champions contro il Lipsia. Giuntoli ha messo nel mirino due giovani dei tedeschi.

Un match fondamentale, da una parte, per mettere in discesa la strada che porta agli ottavi di finale di Champions League e, dall’altra, per pianificare il futuro. La Juventus guarda con grande interesse alla sfida in programma domani sera valevole per il secondo turno della “nuova” Champions League. I bianconeri reduci dalla vittoria ai danni del PSV Eindhoven, nell’occasione, faranno visita al Lipsia (battuto al debutto dall’Atletico Madrid) con l’obiettivo di fare bottino pieno.

Il tecnico Thiago Motta, conscio dell’importanza della posta in palio, provvederà a schierare la migliore formazione possibile. In attacco sono in corsa per una maglia da titolare Nico Gonzalez e Francisco Conceicao (andato a segno sabato a Genoa): al momento l’argentino appare avanti tuttavia l’allenatore prenderà una decisione definitiva soltanto a ridosso del fischio d’inizio, sulla base degli input ricevuti dai due giocatori nelle sedute di allenamento. Insieme alla squadra viaggerà il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, molto interessato a due elementi militante tra le fila dei tedeschi.

Il primo risponde al nome di Antonio Nusa, a lungo seguito dal manager quando ancora era di proprietà del Bruges. Il Lipsia, in estate, ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo sborsando 21 milioni: un investimento che ha iniziato a produrre i risultati sperati, visto che il 19enne norvegese ha già siglato un gol ed un assist nelle 5 apparizioni fin qui totalizzate. Si tratta di un’ala sinistra molto dotata dal punto di vista tecnico, capace di svariare sulla trequarti offensiva e di agire sulla fascia opposta.

Juventus, Giuntoli non si ferma mai: nel mirino due giovani talenti

Oltre a Nusa (in possesso di tutte le caratteristiche gradite a Motta), il taccuino di Giuntoli contiene pure Arthur Vermeeren ingaggiato a fine agosto in prestito dall’Atletico Madrid con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un difensore che, nonostante la giovane età, in campo si muove senza alcun timore reverenziale e mostrando una sicurezza non comune. Due classe 2005 che, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, piacciono molto a Giuntoli intenzionato a pianificare subito le mosse relative al 2025.

Il manager, inoltre, è sulle tracce di Jonathan David del Lille, che spinge per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. I tentativi di strappare il suo “sì”, finora, sono andati a vuoto ma la partita resta aperta. Giuntoli è alla finestra: possibile che l’offensiva avvenga a gennaio, così da bruciare la concorrenza dell’Inter.