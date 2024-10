Barella, il recupero procede: spunta la data del rientro in campo

Tra le file dell’Inter pesa l’assenza di Nicolò Barella ma la notizia che è arrivata rincuora Inzaghi e i tifosi: spunta una data per il rientro in campo.

Nicolò Barella è fermo ai box dall’infortunio rimediato nel corso del derby giocato il 22 settembre dall’Inter contro il Milan. Il centrocampista si è messo subito al lavoro con lo staff medico per recuperare e tornare a disposizione di Simone Inzaghi e compagni quanto prima ma anche nel miglior modo possibile. Adesso è saltata fuori anche una data in cui si potrà rivedere in campo.

Barella nel derby perso contro il Milan dall’Inter è stato senza dubbio uno dei migliori in campo, così come spesso è avvenuto in questo inizio di stagione 2024/25. Ha poi però dovuto lasciare il campo con un cambio forzato e ha poi svolto tutti gli esami strumentali del caso.

Il 24 settembre, l’Inter ha infatti fatto sapere che: “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione al retto femorale della coscia destra“. Lo staff medico nerazzurro ha avviato così immediatamente la procedura per il recupero che sta andando avanti secondo il programma stilato.

L’Inter aspetta Barella: ecco quando può tornare a disposizione di Inzaghi

Il centrocampista sta continuando a svolgere ancora un allenamento personalizzato. L’obiettivo è quello di recuperarlo sì, ma al tempo stesso di non rischiare ricadute. Sicuramente non potrà esserci contro il Torino per la gara che i nerazzurri dovranno disputare sabato sera alle ore 20:45, ma non potrà rispondere neppure ad un’eventuale chiamata del CT Spalletti per gli impegni della Nazionale Italiana.

L’obiettivo dell’Inter è perciò quello di riavere sia il centrocampista sia Tajon Buchanan a disposizione dopo la sosta delle nazionali.

Domenica 20 ottobre i nerazzurri affronteranno in trasferta la Roma, poi in infrasettimanale (mercoledì 23 ottobre) si tornerà in campo in Champions League con la trasferta in casa dello Young Boys. Per concludere il trittico di appuntamenti con il big match casalingo contro la Juventus domenica 27 ottobre. Avere a disposizione Barella potrà quindi fare tutta la differenza del mondo.