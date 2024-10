Infortunio Bremer, verdetto pesantissimo dopo gli esami: Motta nei guai

La Juventus gelata dall’esito degli esami a cui si è sottoposto oggi Bremer, ko contro il Lipsia. Tegola pesante per Motta.

E’ costata cara, alla Juventus, la vittoria ottenuta ieri ai danni del Lipsia nella seconda giornata della nuova Champions League. La gara, tra le altre cose, è stata caratterizzata infatti anche dagli infortuni di Gleison Bremer e di Nico Gonzalez. Il brasiliano, nella mattinata odierna, si è recato presso il J-Medical per sottoporsi ad una serie di esami strumentali il cui esito ha confermato tutti i timori espressi da Thiago Motta nella conferenza post-match.

Gli esami odierni, in particolare, hanno fatto emergere una lesione del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro. Tradotto: dai 6 agli 8 mesi di stop e stagione già conclusa per Bremer. Una tegola pesante per il tecnico bianconero che, finora, non aveva mai rinunciato a lui nei vari impegni, mandandolo sempre in campo dall’inizio.

Ora, quindi, il compito di blindare la porta della Vecchia Signora toccherà al duo composto da Federico Gatti e Pierre Kalulu (entrambi autori di una prove monstre in Germania). Nelle rotazioni, poi, entrerà di certo Danilo che, in carriera, ha già avuto modo di giocare nel ruolo di centrale. Il maggiore spazio di cui beneficerà, inoltre, potrebbe consentire al capitano di ottenere l’agognato rinnovo di contratto.

La trattativa, al momento, risulta ferma tuttavia l’attuale accordo prevede l’attivazione di un prolungamento automatico fino al 2026, nel caso in cui l’ex City giochi la metà più una delle partite in stagione. Scenario probabile, a questo punto. Si vedrà. Possibile, poi, che il grave infortunio di Bremer convinca il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a tornare sul mercato a gennaio, al fine di rimpolpare il pacchetto arretrato e fornire a Motta un ulteriore pedina di qualità.

L’opzione più percorribile risponde al nome di Takehiro Tomiyasu, scivolato ai margini nell’Arsenal e mai impiegato finora da Mikel Arteta. Una sequela di esclusioni dalla lista dei convocati poco gradite dal giapponese, che ha quindi dato mandato al proprio agente di trovare un’adeguata exit strategy. La sua volontà è quella di tornare in Serie A, ovvero il campionato che lo visto protagonista all’epoca del Bologna. Il costo è alto (30 milioni) tuttavia Giuntoli, in sede di trattativa, potrebbe chiederlo in prestito oneroso con diritto di riscatto. L’allarme suona forte in casa juventina. Il grave infortunio di Bremer cambia i piani dei bianconeri.