Esonero in Serie A, scelto Cannavaro in panchina

L’ex campione del mondo e Pallone d’Oro Fabio Cannavaro potrebbe presto tornare in panchina. Alcuni club di serie A sono sulle sue tracce.

La sua carriera come allenatore finora ancora deve ripercorrere quella da calciatore. Ha vinto titoli sia con il club che con la Nazionale e Fabio Cannavaro è stato anche l’ultimo giocatore italiano a vincere il Pallone d’Oro. Se come giocatore ha fatto la storia l’avventura di Fabio Cannavaro come tecnico ancora deve decollare.

Il tecnico campano ha allenato prima in Asia per qualche anno e poi è arrivato in Italia con diversi alti e bassi non soddisfacenti. Prima la deludente sfida al Benevento e poi l’ultima particolare esperienza all’Udinese dove ha salvato il club friulano ma non ha convinto la società a puntare nuovamente su di lui con i Pozzo che hanno deciso di ripartire da Kosta Runjaic, puntando su una scelta totalmente innovativa.

Cannavaro potrebbe presto però tornare in serie A, anche dopo la prossima giornata. Dopo il settimo turno ci sarà infatti la sosta per le Nazionali e alcuni club stanno valutando se cambiare o meno in panchina, Cannavaro è uno dei nomi più appetibili sul mercato e un suo ritorno ad allenare in serie A appare piuttosto probabile.

Una delle panchine più calde riguarda sicuramente il Monza e Alessandro Nesta che non può più sbagliare, un nuovo ko porterebbe la società brianzola a decidere di cambiare e Galliani potrebbe passare da un ex grande difensore ad un altro con Cannavaro che è un nome che intriga la società.

Serie A, Cannavaro può tornare: le ultime

Diverse panchine sono a rischio e tra queste c’è anche quella del Parma con la squadra di Fabio Pecchia che ha evidenziato diversi giocatori di talento, ma allo stesso tempo pochi punti in classifica.

Il club ducale ha soli 5 punti in classifica e un nuovo ko potrebbe rovinare e non poco Pecchia, il suo futuro ora è in forte bilico. Il club sarà impegnato nel derby dell’Emilia Romagna contro il Bologna e la società attende cambiamenti, soprattutto dopo i diversi rinforzi arrivati in estate.

Altre situazioni in bilico sono anche quelle di Genoa e Lecce, panchine in bilico che rendono il ritorno di Cannavaro in serie A sempre più possibile. L’ex calciatore di Inter, Juventus e Real Madrid attende novità e dopo questa giornata potremmo assistere al suo ritorno in serie A.