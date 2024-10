Telefonata ad Allegri, esonero e cambio in panchina

Arriva la telefonata ad Allegri per prendere il posto in panchina: ormai l’esonero sembra essere davvero ad un passo

L’ex tecnico della Juventus è in cerca di un nuovo progetto da giugno ma finora non ha ricevuto chiamate importanti. Adesso sembra esserci una nuova chance per lui in una big.

Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere in una big europea. Il tecnico livornese, dopo la fine del suo rapporto con la Juventus si è preso un periodo di pausa. L’idea di un nuovo progetto finora non lo aveva solleticato e nelle scorse settimane era arrivato anche un secco “no” alla proposta della Roma (poi direttasi su Juric). La vittoria della Coppa Italia è stata una grandissima soddisfazione, considerando il rapporto ormai incrinato con la società bianconera e i dialoghi azzerati con Giuntoli.

Allegri ha pagato il gioco poco brillante, ma di certo non i risultati, visto che gli obiettivi richiesti sono sempre stati centrati. Adesso per convincerlo a tornare in panchina ci vuole un club importante, con ambizioni di livello e con fondi da investire, su di lui e sul mercato. Fino a qualche tempo fa aveva deciso di non andare all’estero, tanto da rifiutare il Real Madrid pur di tornare a Torino. Le cose sembrano però essere cambiate e un futuro fuori dai confini nazionali non è più tabù.

Allegri pronto a tornare in panchina: può prendere il posto di Ten Hag allo United

A pensare seriamente a Max Allegri è il Manchester United, ancora una volta in alto mare con la gestione Ten Hag. In Premier League al momento i Red Evils navigano in cattive acque, addirittura tredicesimi, dopo la pesantissima sconfitta interna per 3-0 contro il Tottenham. In Europa League sono arrivati appena due punti, di cui il secondo nella serata di giovedì contro il Porto, grazie al gol di Maguire proprio all’ultimo respiro. Una sconfitta evitata in extremis che ha salvato la panchina dell’ex allenatore dell’Ajax.

Domenica alle ore 15.00 andrà in scena la sfida contro l’Aston Villa di Unai Emery, in quello che potrebbe essere un dentro o fuori. Qualora dovesse arrivare una sconfitta non è da escludere che la proprietà possa intervenire immediatamente, affidando la panchina proprio a Max Allegri. Il telefono del livornese è pronto a squillare e questa volta potrebbe arrivare la fumata bianca in un batter d’occhio. Una nuova avventura, questa volta in Premier League, che lo alletta e non poco.