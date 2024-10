Gelo Inter, decisione ormai presa: è fuori rosa

Decisione già ufficiale. il calciatore dell’Inter è stato escluso nuovamente dai prossimi impegni di ottobre

La partita con il Torino è stata l’ultima per l’Inter prima della pausa di ottobre per le Nazionali impegnate nei match di Nations League e Qualificazioni Mondiali.

Simone Inzaghi lavorerà a ranghi decisamente ridotti a Appiano Gentile nei prossimi dieci giorni. Gli ultimi nazionali rientreranno tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, tre giorni prima il prossimo incontro di Serie A che vedrà l’inter impegnata all’Olimpico contro la Roma. Quello con i giallorossi sarà il primo di tre incontri ravvicinati in una settimana per l’Inter attesa, mercoledì 23 ottobre, a Berna dallo Young Boys per la terza giornata di Champions League e la domenica seguente (il 27/10) dalla sfida casalinga contro la Juventus.

Nella settimana di pausa, Inzaghi avrà a disposizione un calciatore nerazzurro che, da presenza fissa nella sua Nazionale, ora è stato escluso per la seconda volta dai convocati. Una scelta che non può non sorprendere considerato il suo rendimento all’Inter ogni volta che viene chiamato in causa da Inzaghi.

Inter, nuova esclusione dai convocati: è ufficiale

Dopo quella di settembre, seconda mancata convocazione consecutiva per Benjamin Pavard. Il difensore interista non fa parte dei calciatori selezionati dal c.t. Deschamps per le prossime due sfide di Nations League contro Israele e Belgio.

Il commissario tecnico transalpino ha motivato la sua scelta con la mancata presenza da titolare fisso di Pavard all’Inter. L’ex Bayern, finora, è partito dal 1′ in cinque partite, compresa quella con la Stella Rossa in Champions League. Lo stesso Deschamps non ha comunque escluso un ritorno tra i convocati di Pavard per le successive partite della Francia.

Oltre a Pavard, ci sono due altri assenti illustri nelle scelte di Deschamps ma per motivi diversi. Griezmann ha deciso di lasciare la Nazionale mentre a Mbappé è stato concesso un turno di riposo per recuperare al meglio dall’infortunio muscolare che comunque non gli ha impedito di tornare già in campo in Champions League contro il Lille.

Uno tra Griezmann e Mbappé potrebbe essere sostituito da Marcus Thuram, uno dei sei “italiani” presenti tra i convocati insieme ai tre milanisti Hernandez, Maignan e Fofana, al laziale Guendouzi e al centrocampista della Roma, Koné. La Francia affronterà in trasferta Israele e Belgio. I transalpini, al momento, sono secondi nel girone che comprende anche l’Italia, prima a punteggio pieno dopo i due successi contro gli stessi transalpini e Israele a settembre. Le prime due passano ai quarti di finale.