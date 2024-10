Klopp in Serie A, ci siamo davvero: la scelta è fatta

La clamorosa candidatura di Jurgen Klopp per la Serie A non è più un sogno: adesso potremmo esserci davvero per la firma

Il tecnico tedesco si è preso un periodo di pausa dopo la lunga esperienza al Liverpool e aveva annunciato di valutare addirittura il ritiro dalla panchina. Sembra però che un club italiano possa farlo ricredere.

La suggestione Klopp torna ad essere più che mai viva per il nostro campionato. Uno degli allenatori più vincenti dell’era moderna è stato già accostato in passato alla Serie A. Con il Liverpool il tedesco si è tolto ogni genere di soddisfazione, andando a vincere sia la Premier League che la Champions, perdendo una finale di Europa League con il Siviglia e portando a casa anche una FA Cup, due Coppe di Lega e una Supercoppa inglese. Dopo aver collezionato quasi un decennio di successi con i Reds, Klopp ha deciso di togliere il disturbo.

Una scelta presa per tempo, comunicata in anticipo e rimasta fedele con il passare dei mesi. Ha sempre detto di volersi prendere almeno un anno sabbatico prima di eventualmente tornare ad allenare, forse più una nazionale che un club. Certo qualora lo contattasse un grande club l’eventualità di rimettersi in discussioni ci sarebbe e come e anche l’Italia è una destinazione gradita.

L’Inter pensa a Klopp per la prossima stagione: Inzaghi destinato alla Premier League

Klopp fu accostato qualche anno fa al Napoli di De Laurentiis, che aveva pensato a lui prima dell’arrivo di Carlo Ancelotti. L’accordo sembrava essere ad un passo, poi non se ne fece nulla. Come pensiero anche la Roma dei Friedkin aveva mostrato interesse, ma il progetto non era abbastanza ambizioso da attrarlo. Adesso sta prendendo quota un altro tipo di destinazione, ovvero l’Inter, che potrebbe separarsi da Inzaghi a fine stagione.

Dopo quattro anni sulla panchina nerazzurra, in cui sono arrivati un secondo, un terzo e un primo posto, più una finale di Champions League, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, forse è arrivato il momento di dirsi addio. Sulle orme dell’ex Lazio ci sarebbe il Manchester United, stanco del progetto ten Hag e alla ricerca di un numero uno da cui ripartire. La tradizione degli allenatori italiani in Premier è più che positiva, come testimoniato dalle vittorie di Conte, Ranieri, Ancelotti e dall’ottimo lavoro svolto anche da De Zerbi. Vedremo se arriverà veramente questo clamoroso valzer delle panchine.