Lo ha chiesto Antonio Conte: vuole il suo pupillo ai tempi dell’Inter

Una richiesta diretta di Antonio Conte che De Laurentiis potrebbe ascoltare subito: si tratta di un vecchio pallino ai tempi dell’Inter

L’ex tecnico neroazzurro, dopo aver convinto Romelu Lukaku a tornare in Italia adesso ha messo nel mirino un altro top player che lo aiutò ai tempi di Milano. Potrebbe essere decisivo per la lotta scudetto.

La rincorsa del Napoli al secondo scudetto nel giro di tre anni è cominciata nel migliore dei modi. Dopo il passo falso di Verona, nell’esordio in campionato, la squadra di Conte ha incamerato la bellezza di 16 punti, frutto di cinque vittorie e un solo pareggio, in casa della Juventus. I partenopei hanno registrato la difesa con il passaggio al 4-3-3, simbolo di una duttilità tattica del proprio allenatore, che negli ultimi anni era sempre rimasto fedele al 3-5-2. Il mercato ha portato in dote un grande centrocampista come McTominay e sarebbe uno spreco non vederlo al fianco di Lobotka e Anguissa.

In attacco l’arrivo di Lukaku ha sistemato le cose e reso meno dolorosa la separazione da Osimhen. Romelu si è reso protagonista anche contro il Como, mandando in porta i compagni e fornendo assist decisivi, pur senza segnare. Fisicamente sta bene e con Antonio Conte tira fuori sempre quel qualcosa in più, come ricordano perfettamente anche i tifosi dell’Inter.

Il Napoli pensa a Skriniar: può essere lui il colpo decisivo per lo scudetto

Proprio a proposito dell’Inter, chi aveva vinto lo scudetto con Conte e Oriali a Milano è Milan Skriniar, centrale difensivo slovacco attualmente al Psg di Luis Enrique. Il classe ’95 non sta trovando molto spazio a Parigi e in questa stagione ha messo insieme appena due presenze in Ligue 1 (111′). L’ex allenatore del Barcellona non lo vede tra i suoi titolari e già in estate si era parlato di un possibile ritorno in Italia. Sondaggi erano stati condotti dalla Roma, dal Milan e dalla Juventus, ma quanto pare chi potrebbe spuntarla è il Napoli.

Per Conte uno come Skriniar potrebbe far fare un ulteriore salto in avanti alla sua retroguardia. Con lo slovacco il tridente arretrato sarebbe di sicuro affidamento, con Rrahmani al centro e Buongiorno a sinistra. il problema potrebbe essere rappresentato dall’altissimo ingaggio che l’ex Sampdoria percepisce a Parigi, ma anche su questo si potrebbe lavorare, magari con un contributo del club di appartenenza. A gennaio De Laurentiis può regalare al suo allenatore l’ultima pedina necessaria a spiccare il volo, un volo tricolore.